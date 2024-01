La sincera reacción de Maite Perroni ante el mensaje que Poncho Herrera le envió a RBD

Sin duda alguna, el 2023 fue un año muy especial para los fans de RBD. Tras 15 años de soñar con el regreso de la banda a los escenarios, los seguidores del grupo vieron como su anhelo se hizo realidad a través del Soy Rebelde Tour, gira que reunió a cinco de los seis integrantes originales de la banda, quienes recorrieron las principales ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México con su música, rompiendo todo tipo de récords y llenando en su totalidad cada uno de los recintos en los que se presentaron. Y aunque el éxito fue rotundo, hubo quienes extrañaron a Poncho Herrera sobre el escenario, pues sin duda el actor sigue siendo parte fundamental de la banda y de los recuerdos de sus fans, por lo que sin duda para algunos de ellos fue un tanto triste el no verlo reunido con sus compañeros de nuevo. Sin embargo, Poncho siempre se mostró feliz ante el éxito obtenido por sus compañeros, tanto así que el día que cerraron la gira en el Estadio Azteca, el pasado 21 de diciembre, les envió un lindo mensaje en el que los felicitaba por lo logrado. Algo sobre lo que Maite Perroni habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a las palabras que su excompañero de banda les dedicó.

Lo que ha dicho Maite sobre las palabras de Poncho

Dispuesta siempre a atender a la prensa, Maite respondió a los cuestionamientos de los reporteros que la esperaban a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los cuales giraron en torno a la relación que mantienen los integrantes de RBD con Poncho Herrera, algo sobre lo que la cantante habló con total apertura, dejando en claro que el hecho de que el actor no haya sido parte de este reencuentro, no quiere decir que entre ellos las cosas estén mal. “No, no para nada. Yo creo que hay historias que cumplen ciclos y etapas. (Entre nosotros) ha habido siempre muchísimo amor y RBD somos nosotros seis”, dijo la intérprete convencida, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

Maite reiteró que la decisión que tomó Poncho de no ser parte de la gira la han respetado siempre, pues el cariño que le tienen al intérprete sigue vigente y más fuerte que nunca. “Poncho tomó una decisión diferente que se apoya y que se entiende y que no por eso las cosas cambian, al final su energía es parte de”, compartió la intérprete. “Yo creo que es importante que lo respetemos porque al final, el haber tomado una decisión así, no tiene nada de malo y eso no significa una ruptura, eso no significa una separación. Eso no implica que él no sea parte de lo que se formó con RBD”, finalizó.

El mensaje de Poncho para los RBD

Fue el pasado 21 de diciembre cuando a través de su perfil de X (antes Twitter), el actor de la serie Ozark compartió una fotografía tomada durante el último concierto de RBD de la gira, en la que se puede ver a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez abrazados al centro del escenario y vistiendo los icónicos uniformes del Elite Way School. Junto a la imagen, Poncho escribió unas emotivas palabras para sus colegas, a través de las cuales se mostró emocionado por el éxito obtenido a lo largo de los últimos meses. “Qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas”, expresó el artista emocionado.

“¡Enhorabuena por el cierre de la gira!”, finalizó, dejando así en claro el gran cariño que tiene por ellos y lo feliz que lo hace verlos triunfar con un proyecto del que fue parte y que tantas satisfacciones le dio en el pasado.

