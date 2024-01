Desde Miami, Chicharito Hernández disfruta de una tarde de entrenamiento en la cancha con sus dos hijos

Aunque Javier ‘Chicharito’ Hernández es uno de los futbolistas más reconocidos de México debido a su talento y a sus logros en la cancha, en los últimos años las prioridades del tapatío han ido cambiando, pues desde la llegada de sus dos hijos, Noah y Nala, a quienes tuvo durante su relación con Sarah Kohan, el deportista ha buscado la forma de mantenerse cerca de sus pequeños para no perderse ninguna etapa de su desarrollo. Es por eso que, a pesar de vivir en continentes diferentes, ‘Chicharito’ siempre se toma un tiempo para compartir con ellos y pasar largas temporadas a su lado. Tal y como sucedió recientemente, cuando el futbolista visitó a su ex y a sus retoños en Londres, ciudad en la que se han instalado desde hace algunos años y en donde Hernández pasó algunos días. Sin embargo, desde hace unas semanas el futbolista se encuentra de vuelta en Estados Unidos, donde actualmente radica, y lo hizo de la mano de Noah y Nala, quienes se han convertido en sus principales apoyos en la rehabilitación que el deportista enfrenta, debido a una lesión en la rodilla, así como sus cómplices en sus tardes de entrenamiento en la cancha. Algo de lo que dio muestra recientemente en sus redes sociales, donde se ha dejado ver en medio de un campo de futbol, muy bien acompañado de sus pequeños.

Noah y Nala, los mejores compañeros de Chicharito en la cancha

A través de su perfil de Instagram, ‘Chicharito’ Hernández compartió una serie de fotografías en las que además de documentar parte de su entrenamiento, el cual forma parte de su rehabilitación, se dejó ver en un momento de lo más tierno al lado de sus dos hijos, quienes se convirtieron en sus compañeros durante esta jornada y sus cómplices en medio de la cancha. “El entrenamiento fue genial en Miami. ¡Seguimos adelante!”, compartió el deportista al pie de su álbum de imágenes, en las que pudimos ver a Noah y Nala disfrutando de su tarde de futbol al lado de su famoso papá, corriendo en medio de la cancha y llenándolo de cariño y mucho amor.

A mediados de diciembre, Javier ya había echo eco de sus días al lado de sus pequeños, pues compartió algunas fotografías en las que se le podía ver en medio de una de sus sesiones de rehabilitación en compañía de sus hijos, quienes fueron testigos por primera vez de este proceso. “Apoyando a papá”, fue la frase que utilizó como descripción de este álbum en el que, en otra imagen, lo vemos muy pendiente de los niños en los descansos entre ejercicio y ejercicio.

Busca estar siempre cerca de sus hijos

En una reciente entrevista que ofreció Javier ‘Chicharito’ Hernández al youtuber 'El Escorpión Dorado', se sinceró respecto a su futuro profesional, luego de su salida del LA Galaxy, reconociendo que de no concretar con ningún equipo en el continente Americano, ya sea en México o Estados Unidos, buscará regresar a Europa, para poder estar más cerca de sus hijos: “No hay exclusiva todavía, me hace falta recuperarme de mi rodilla, tú lo mencionaste, en México y Estados Unidos, los torneos todavía no acaban, muchos proyectos deportivos surgen de cómo les fue en la liguilla o cómo terminó el torneo, también hay unos acercamientos de Europa, porque yo tengo bien claro que si no es Estados Unidos o México, quiero estar cerca de mis hijos allá en Europa”, explicó.

El jugador reveló que no le importaría regresar a Europa en un equipo pequeño, con tal de pasar más tiempo junto a los niños: “En proyecto a lo mejor no tan ambicioso, pero yo creo que sí, puede ser una segunda división, pero eso ya se pensará, porque mi prioridad, es quedarme en este continente”, reconoció. En esta charla, 'Chicharito' explicó por qué todavía no ha firmado con ninguna escuadra: “No es que no tenga equipo, porque no tenga opciones, es por la situación, el tipo de lesión que tuve, los clubes tienen que ser más precavidos, porque recuperarse de un ligamento cruzado, tengas la edad que tengas, siempre de mucho riesgo”.

