En familia, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran los 17 años de su hija Nina

En medio de las divertidas vacaciones de invierno que están disfrutando en las montañas de Colorado, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron el cumpleaños número 17 de su hija Nina. A través de su cuenta de Instagram, el orgulloso papá de la festejada compartió varias imágenes de la fiesta que le organizaron a la más joven de la dinastía. En las fotos, vemos a la actriz soplando las velitas de su pastel y posando para la lente de su papá, quien también le dedicó una cariñosa felicitación. En este álbum, el músico también incluyó una instantánea en la que aparece toda la familia abrazando a Nina: “Te amo profudamente”, le escribió Erik en esta publicación que muchos de sus seguidores usaron para felicitar a la menor de los Rubín Legarreta.

Un festejo en la nieve

Por segundo año consecutivo, Nina Rubín celebró su cumpleaños haciendo lo que más el gusta, viajar con su familia. Después de pasar sus Dulces 16 en Japón, este año, la joven actriz eligió como destino Colorado donde, desde hace unos días, disfruta de una aventura bajo cero en compañía de sus seres queridos. En medio de estas divertidas vacaciones, esta mañana, Nina fue sorprendida por su familia, quien le organizó una pequeña fiesta en el sitio donde se están hospedando. Usando como accesorio una corona y una banda al estilo de Miss Universo, la cumpleañera pidió su deseo para este año, que arranca cobijada por el amor de los suyos.

Los deseos de su mamá

Emocionados de ver a su “pequeña” crecer, Andrea Legarreta y Erik Rubín le dedicaron amorosos mensajes en Instagram donde compartieron fotos y videos de los momentos más especiales de este cumpleaños, como el instante en el que le cantaron Las Mañanitas o el tierno abrazo de Nina y Tarik Othon, novio de su hermana Mía, quien por primera ocasión acompaña a la familia en un viaje: “Mi bebé, mi amada Nina. Soy feliz de ser tu mamá de un ser tan hermoso en todos los sentidos como tú. Eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida, mágica y dulce Nina. Eres maestra de amor, madurez, empatía, dulzura, sencillez, inteligencia, creatividad, respeto y gozo por la vida. Deseo todo lo hermoso que mereces amor lindo”, escribió la conductora de Hoy en la primera parte de su mensaje.

En su felicitación, Andrea deseó un feliz futuro para su hija: “Le pido a Dios que te proteja por toda la eternidad. Que la maldad del mundo no te toque que, aunque la vida no es color de rosa, tengas días felices, que los no tan buenos. Jamás permitas que nadie te haga dudar de lo valiosa que eres”, se lee en otra parte de este emotivo texto. La presentadora acompañó esta publicación con varias entrañables fotos del festejo que le organizaron a Nina donde el color rosa estuvo presente en toda la decoración que, de manera especial, colocaron para su fiesta: “Soy muy feliz de ser tu mamá, que no se te olvidé nunca. Soy la más orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños amor precioso!”, se lee en el final del mensaje.

El mensaje de papá

Por su parte, Erik Rubín, el orgulloso papá de la festejada, también le dedicó unas lindas palabras a su hija: “17 años, mi señorita, mi dancing queen, una de las personas más maravillosas que conozco, y no lo digo por ser tu papá, todos los que te conocen bien lo dicen. Sensible, inteligente, talentosa, amorosa, gran hermana, hija. Que este año sea de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucho gozo a gozar hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo profundamente”, escribió el músico en su feed junto a varias fotos del especial festejo que la familia le organizó a Nina.