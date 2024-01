En su tour del amor por Bali, Galilea Montijo posa guapísima en bikini

Desde hace varios días Galilea Montijo disfruta de su soñada escapada por Asia en compañía de su guapo novio, Isaac Moreno. La pareja aterrizó en Japón para pasar ahí la Navidad, y ahora su tour del amor continúa en otro paraíso de aquel continente; Bali, en Indonesia. A lo largo de su estadía por la esplendorosa isla, los enamorados han capturado las imágenes más románticas, dejando ver la enorme complicidad que han construido desde que se dio el flechazo entre ambos. Por si fuera poco, Galilea también ha sorprendido a sus fans con algunas postales en las que luce hermosa, como recientemente ha ocurrido luego de que publicara una improvisada sesión de fotos en la que posa cual modelo portando bikini.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Galilea presume su belleza

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Galilea compartió un álbum de fotos desde una alberca inundada con pelotas de colores. Espontánea y con el toque de sensualidad que la caracteriza, se mostró inspirada ante el fotógrafo que no perdió de vista sus mejores ángulos y que probablemente fue su novio Isaac. En una de las instantáneas, la conductora del programa Hoy aparece de perfil con una flor en el pelo, usando gafas de sol y algunos accesorios para complementar su look, como algunos collares. En otra de las fotos, la tapatía no dudó en mostrar sus curvas, presumiendo su físico en un bikini color negro, el atuendo ideal para esta escapada que sin duda quedará entre sus mejores experiencias al inicio de este 2024.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, al álbum publicado en Instagram Galilea agregó una imagen junto a su novio Isaac, ambos regalando espontáneas sonrisas y muy motivados por el presente. Recordemos que conforme han pasado los días, la presentadora se ha visto más abierta al gritar su amor, orgullosa por la estabilidad que ha logrado consolidar durante este tiempo, tras superar su ruptura amorosa con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo. Así, sin más palabras que estas postales, la conductora deja ver lo emocionada que se encuentra, recibiendo también los mejores deseos del público que sigue de cerca tanto su carrera como los aspectos relevantes en su vida personal. “Bali, Indonesia”, escribió Montijo al pie del álbum que ha acumulado más de 100 mil “me gusta”.

VER GALERÍA

Los recuerdos junto a Isaac

Viajar es una de las grandes pasiones de Galilea, quien en su escapada por Asia ha capturado las postales más románticas junto a su novio. En Bali, sorprendió recientemente con la publicación de un álbum en el que aparecen ella e Isaac a punto de lanzarse a una piscina cubierta con pétalos de rosas, en la cual se podía leer la frase “I love you”. Son varias fotos en las que se muestra la secuencia de ambos arrojándose al agua, haciendo evidente el ímpetu que impulsa su relación amorosa, la cual ha acaparado todo el interés mediático desde que los dos confirmaron lo suyo.

Lejos de los giros que ha dado su vida a lo largo de estos meses, Galilea se siente plena y muy agradecida por todo lo que ha podido alcanzar gracias a su dedicación y buena actitud ante la vida. Por supuesto, el amor ha sido de esos aspectos por los que también se siente muy agradecida. “Encontré el amor, así de rápido, porque Diosito me quiere mucho”, dijo durante una pasada emisión del programa Hoy, en el que habló en confianza sobre este tema en compañía de sus demás compañeros.

VER GALERÍA