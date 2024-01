Gabriel Soto revela el regalo que su hija Elissa Marie le ha pedido por sus 15 años

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Gabriel Soto y Geraldine Bazán debutaron como papás al dar la bienvenida a su hija, Elissa Marie, quien el próximo 17 de febrero celebrará por todo lo alto su cumpleaños número 15. Con el corazón en la mano, la expareja espera con ilusión la llegada de este día, sobre todo por las sorpresas con las que consentirán a la jovencita, quien ya sabe lo que desea como regalo para esta importante fecha en la que podrá disfrutar como lo merece. Tan abierto como suele ser al hablar de aspectos relacionados con su vida personal, Gabriel reveló cuál será el presente que podría dar a su hija, ansiosa por recibir este detalle que incluso busca compartir con sus mejores amigas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Los preparativos de los 15 años de Elissa

Amable como suele ser, Gabriel concedió una breve entrevista a los medios de comunicación, esto durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que los reporteros tocaron el tema de los 15 años de Elissa Marie. Visiblemente emocionado, el actor habló de este momento, específicamente del regalo que le ha pedido su hija para dar la bienvenida a su nuevo año de vida. “Me pidió un viaje con unas amigas y yo le dije: '¿Qué quieres? ¿Quieres fiesta, viaje o qué?’. Y me dijo: 'Quiero un viaje con mis amigas'…”, dijo el intérprete a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Si de algo se siente muy orgulloso Gabriel es de la enorme cercanía que mantiene con sus hijas. Desde la llegada de Elissa Marie ha construido una relación muy cercana con ella, algo que incluso ha dejado ver en varias ocasiones en sus redes sociales, así como en momentos muy especiales, como cuando la adolescente debutó como actriz en febrero de 2021. En perspectiva, Soto también ha reflexionado sobre su faceta como papá, sobre todo ahora que su hija ha entrado en una nueva etapa en la que inician los noviazgos. “Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija, pero ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso”, dijo en una chara con Despierta América el pasado mes de julio.

VER GALERÍA

Preocupado por el bienestar de su hija

Con motivo de los cambios en la vida de su hija Elissa, Gabriel tiene muy claro su papel, enteramente seguro de que siempre estará ahí para respaldarla, sobre todo ahora que han aparecido los pretendientes. “Está un niñito ahí como que tirándole la onda, pero no quiero decir mucho porque si no Elissa me va a decir: ‘Papá cómo dijiste eso en televisión nacional’, pero sí ya estamos en ese proceso con Elissa. Obviamente parando ojo que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas, pero también es parte de la vida y es parte de apoyar a los hijos y de que sean felices”, dijo para la emisión antes citada.

Feliz de ser papá

Hay un antes y después en la vida de Gabriel Soto, quien más allá de su ruptura con Geraldine Bazán, mantiene una estable convivencia con la actriz por el bienestar de sus pequeñas. De hecho, en sus charlas con la prensa, ha reflexionado sobre su faceta como padre de dos, entregado de lleno a brindarles cariño y atención. “Increíble, mis hijas son mi vida entera y siempre lo he dicho y siempre van a serlo…”, dijo en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano. “Siempre estoy presente, estoy con ellas y afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar con ellas, son mi todo…”, explicó.

VER GALERÍA