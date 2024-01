Entre besos y abrazos, Selena Gomez y Benny Blanco protagonizan una nueva cita

Después de meses de disfrutar de su amor en privado, hace un par de semanas, Selena Gomez decidió que era momento de compartir con el mundo la identidad del hombre que le devolvió la ilusión. Luego de revelarle a sus más de 429 millones de seguidores en Instagram que sostiene una relación sentimental con el músico Benny Blanco, la pareja ya no oculta su amor y, hace unas horas, asistió a un partido de Los Lakers donde por primera ocasión fue captada en un evento público. Entre besos y abrazos, los novios dejaron ver un poco de la química que hay entre ellos, misma que Selena ya había mostrado en los primeros retratos que compartió junto al productor musical con quien, la semana pasada, protagonizó una divertida cita de amor y arte durante un romántico recorrido por una exposición en Los Ángeles donde la pareja se retrató junto a una obra de Salvador Dalí.

Las primeras fotos públicas

Selena Gomez inició este 2024 enamorada y viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal. Después de algunos años lidiando con problemas de salud y tras un largo tiempo de no compartir detalles de su vida personal en redes sociales, la cantante arranca el año enamorada y de la mano de Benny Blanco a quien ha descrito como el mejor hombre con el que ha estado. Todo parece indicar que Selena se siente tan plena en su relación con el músico que no tiene problema con ser captados públicamente, tal como sucedió anoche cuando acudieron al estadio de Los Lakers a disfrutar de un partido en el que en todo momento estuvieron agarrados de la mano.

Una cita muy especial

Como suele ocurrir cuando una pareja de famosos acude a la primera fila del baloncesto, la presencia de Selena Gomez y Benny Blanco acaparó las miradas de los fotógrafos presentes que se encargaron de regalarle a los fans de la cantante las primeras imágenes junto a su novio quien, en todo momento, se mostró atento a las necesidades de Gomez quien, además de miradas, intercambió con Benny carcajadas, puntos de vista y hasta un romántico instante en el que recargó su cabeza en el hombro del músico, mientras él la abrazaba tiernamente.

Para esta cita de diversión, la pareja no dejó a un lado el estilo y mostró sus mejores combinaciones para una cita en el estadio. Ella eligió un abrigo bicolor (blanco y negro) que llevó con unos pantalones negros y botas de punta plateadas, una de las tendencias consentidas para este 2024, para complementar su look, peinó su cabellera con delicadas ondas en las puntas y utilizó un maquillaje muy natural. Por su parte, Benny Blanco un atuendo totalmente blanco (t-shirt y pantalón) como base, para luego agregar una chaqueta con estampado florar con la que le dio el toque de color a este atuendo con el que acudió a su nueva cita de amor.

Selena y Benny, un amor a segunda vista

Aunque la pareja no ha compartido detalles de cómo ocurrió el flechazo, sabemos que su historia no es una de amor a primera vista, ya que se conocen desde 2015, incluso, algunos fans de Selena reaccionaron al noviazgo recordando un tweet que, en 2020, escribió Blanco criticando el lanzamiento de Rare Beauty, la línea de maquillaje de la cantante. A pesar de que el músico había dejado claro que no simpatizaba con la estrella de Disney, parece que todo cambió en 2021 cuando realizaron una colaboración en el tema I Can’t Get Enough. Recientemente Selena defendió a Benny de los ataques por sus declaraciones del pasado y confesó: “Sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado”.