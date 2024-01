Maite Perroni confirma que el mánager de RBD quedó fuera del grupo

Luego del exitoso reencuentro de RBD sobre los escenarios, tras ofrecer una serie de presentaciones que llevó a la agrupación de gira por ciudades de Estados Unidos, México y más países de Latinoamérica, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez, acapararon la atención tras la reciente noticia del supuesto despido de la persona que se decía era su mánager, Guillermo Rosas, quien se vio envuelto en una serie de rumores. Hasta el momento, ningún integrante de la banda pop se había pronunciado sobre esta situación, por lo que Maite se tomó unos minutos para responder algunas preguntas de la prensa, confirmando que Rosas ya no es parte del equipo de trabajo.

Maite rompe el silencio

De paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Maite rompió el silencio tras la curiosidad de los reporteros, quienes tocaron el tema del mánager. Para ser más específica, la cantante explicó: “Pues que iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros…”, dijo ante las cámaras, declaraciones retomadas por espacios televisivos como el programa Despierta América. Sobre los rumores que aseguran hubo malos manejos de Rosas con temas financieros, según los cuestionamientos de los reporteros en el lugar, dijo: “En este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, solamente que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas…”.

A pregunta expresa sobre si Rosas seguía trabajando con RBD, Maite también fue clara: “Ya no es parte del equipo…”. De esta manera, la intérprete ha despejado las dudas que circularon en días pasados, aunque siendo muy reservada en sus declaraciones. Además, habló de la función que tuvo Rosas durante el tiempo en que trabajó con la agrupación, cuyo éxito despuntó con su regreso a los escenarios la segunda mitad del 2023, abarrotando importantes recintos como el Foro Sol y el Estadio Azteca en la Ciudad de México. “Tengo entendido que no era mánager de nadie. Conmigo no, yo no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de la gira del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años…”.

Reitera el tipo de relación que tuvo con Rosas

Ante las dudas de los reporteros en el lugar, Maite fue clara con el tipo de relación de trabajo que sostuvo con Rosas, al igual que sus demás compañeros. “Ahora fue la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera e hicimos una sociedad y de esa forma era que nos estábamos relacionando…”, dijo en otro momento de la charla, sin brindar más información sobre este tema que ha generado gran interés entre quienes siguen de cerca el curso de la agrupación. Precisamente, otro de los rumores que se propagaron fue que Rosas tenía predilección por Anahí, versiones a las que Maite respondió de una vez por todas: “Yo creo que esa es ya la percepción de otras personas y no es importante…”, señaló en la plática.

¿Habrá más shows de RBD en 2024?

En ese espacio, Maite también habló de la satisfacción de haber vuelto a los escenarios con RBD, respondiendo a la pregunta de los reporteros ansiosos por saber si la banda volverá a presentarse en 2024, dado el rotundo éxito que tuvieron en su regreso. “Por lo pronto es que el tour era hasta este 21 de diciembre, ese era el ciclo que se planeó, que se organizó, que se vivió y la vida ojalá nos sorprenda a todos porque creo que para nosotros también sería muy lindo…”, dijo la cantante, quien por ahora permanecerá enfocada en cuidar de su familia y atender más proyectos profesionales.

