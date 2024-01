¡La dinastía artística sigue viva! Mila, la nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer, sorprende con su talento

Pasar el tiempo junto a su familia es la mayor prioridad de Sergio Mayer Mori, quien este fin de año pudo disfrutar junto a su hija Mila, de 7 años. La reunión entre padre e hija fue tan conmovedora no solo por lo significativo de las fechas, sino también por ser protagonistas de un instante para el recuerdo al improvisar un dueto musical. De manera sorpresiva, la pequeñita dio muestra de ser heredera de uno de los talentos de su papá; el canto, interpretando una canción dedicada a su perrita Ramona, esto mientras Sergio la acompañaba en la guitarra. Así, la también nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer hace evidente su seguridad y desenvolvimiento, un rasgo de su personalidad que la ha hecho destacar y ganar varios seguidores en las redes sociales, fascinados con su simpatía.

El talento de Mila cantando

Emocionado por la convivencia con su hija, Sergio tomó su guitarra para tocar e improvisar un tema musical mientras Mila, muy atenta, hizo lo mismo pero con su voz. Cantando, la niña expresó lo mucho que extraña a su mascota Ramona, a la que al parecer no ha visto en varios días. Sentada junto a su papá se dejó ver desinhibida, disfrutando de este instante que el actor y cantante presumió en sus redes, espacio en el cual suele dar algunos vistazos de su vida personal, como ha ocurrido en esta ocasión. “Extrañamos a @ramonamaister, y Mila le hizo un freestyle”, escribió en Instagram el intérprete y protagonista de series televisivas como Rebelde, feliz y orgulloso de ser testigo del talento innato de su hija, a la que procreó junto a la modelo brasileña Natalia Súbtil.

Guitarra en mano, Sergio sonríe con cada una de las frases improvisadas por su pequeña, emocionado por el enorme apego que ambos tienen, unidos también por la música, una de las grandes pasiones del joven, quien actualmente se abre paso en esta faceta mientras conforma su nuevo proyecto. Por supuesto, la reacción de los usuarios fue inmediata, sorprendidos por la capacidad y sensibilidad de la niña para manifestar sus emociones a través de los acordes. De hecho, Bárbara Mori regaló un “me gusta” a esta publicación, la cual logró viralizarse en el transcurso de unas horas.

Lo que dice Sergio de su hija

Para Sergio Mayer Mori, la paternidad ha sido un aspecto que lo transformó de manera definitiva. Hoy, se siente pleno al ejercer este papel, pues asegura que esto le ha otorgado grandes aprendizajes. Por supuesto, también admira la capacidad de la niña para desenvolverse, siempre dispuesta a seguir conociendo el mundo a través de la guía y compañía de sus padres. “Súper inteligente, yo la amo mucho, es lo máximo. Ella me ha enseñado mucho desde antes de que naciera, ahí empezaron las enseñanzas. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de que sea la persona que es, me parece impresionante que a su corta edad sea tan inteligente, tan sensible, tan madura, es una persona increíble…”, dijo Sergio meses atrás en una entrevista concedida a Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Entre otras cosas, el joven está tranquilo, pues además en la convivencia con su expareja, han priorizado el bienestar y la estabilidad de Mila. “Independientemente de las diferencias de perspectiva entre su mamá y yo, siempre lo que hemos querido es lo mejor para nuestra hija, entonces tanto yo como ella siento que estamos haciendo un esfuerzo, y la verdad bien. Yo siempre voy a querer lo mejor para Mila, y lo mejor para Mila no es alejarla de su mamá, todo lo contrario, es tener una buena relación entre los tres… Todo es a favor y con Mila de prioridad…”, afirmó el cantante en una entrevista concedida con el programa televisivo De Primera Mano.

