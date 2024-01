Luego del adiós a OV7, Lidia Ávila revela que grabó una canción en memoria de su hermano

A sólo unas semanas del último concierto de la gira de OV7, Lidia Ávila revela que sigue muy en contacto con la música donde ha estado experimentando como solista. Tras decirle adiós a sus compañeros de agrupación quien, hasta el momento no han revelado si será definitivo, la cantante confesó que recientemente compartió en varias plataformas digitales Mariposa Azul, un EP con algunos temas que grabó durante la pandemia, que lleva el nombre de la canción que grabó en memoria a su hermano Mónico quien falleció en octubre del 2022. Aunque todavía no tiene un plan profesional a seguir, confesó que está abierta a desempeñar también su faceta como actriz, se mostró interesada sobre todo en realizar teatro musical.

Con dedicatoria especial

Durante una sincera entrevista con el programa Ventaneando, Lidia Ávila habló de este material que realizó pensando en su hermano: “Grabé seis canciones, las tenía ahí en el cajón y hace poquito llegó esta última canción que se llama Mariposa Azul, cuando la escuché no paraba de llorar, porque haz de cuenta que se la escribió a mi hermano que falleció el año pasado, entonces dije: ‘Esta canción yo la tengo que grabar’”, explicó. Sobre si retomará su carrera como solista, dijo: “Simplemente son canciones que grabé en la pandemia cuando estábamos todos encerrados y no sabíamos lo que iba a pasar”.

Su futuro profesional

Lidia confesó que lo que retomó fue su faceta como actriz y confesó que le gustaría realizar más trabajos en esta profesión: “Me invitaron a hacer Conejo Blanco, Conejo Rojo y fue una experiencia increíble, definitivamente teatro musical me encantaría hacer, doblaje”, reconoció. Hace unos días, durante una entrevista para el programa De primera mano ya había hablado sobre su interés por el doblaje, incluso, reveló la especial razón tras su interés: “Me encantaría hacer una película infantil que mis hijos dijeran: ‘¡Es tu voz mamá!’”. Sobre su futuro profesional, añadió: “Como cantante o como actriz, vamos a ver qué opciones se van presentando sobre la mesa”.

La cantante contó que tras el final de la gira de los 30 años de OV7, la agrupación no llegó a ningún acuerdo sobre el rumbo que tomará este proyecto y si lo podrían retomar más adelante: “No hay un plan de reunirnos en 2, 3, 5 años, no lo hay, pero creo que después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido hay que estar siempre abiertos a lo que Dios te pone en el camino”. Lidia reconoció que, por lo pronto, se dedicará a todas aquellas cosas que había pospuesto por el tour: “Tengo muchos proyectos personales que había dejado de lado, porque necesitan de mi tiempo y mi presencia y los voy a retomar”, añadió.

¿Qué pasó con la serie de OV7?

Otro proyecto relacionado con OV7 que quedó inconcluso fue la serie sobre la agrupación: “Ningún OV7 es responsable, son cosas que no estaban en nuestras manos, a veces cuestiones legales, papeleos, contratos, mil cosas. Cuando El Chivo nos dio la noticia, sí nos dio tristeza, porque ya se llevaba un trabajo avanzado que no es como que se echó al cajón y se cierra, vamos a ver qué pasa en un futuro, porque todo iba caminando, aunque Ari no hubiera firmado”, explicó a las cámaras del programa comandado por Pati Chapoy donde también habló de su experiencia compartiendo su testimonio: “Yo tuve una reunión con los escritores donde conté y reviví, dos tres cosas, unas horas de catarsis, terapia, me libré del pago del psicólogo”.