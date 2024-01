El nuevo posado de enamorados de Lorenzo Lazo y Luz Blanchet

Hace poco más de dos meses, Lorenzo Lazo compartió públicamente una noticia que acaparó la atención. El economista reveló cómo se encontraba su corazón, dando a conocer el inicio de una nueva relación amorosa. Días después, a través de las páginas de la revista ¡HOLA! posó junto a su nueva novia, la conductora de televisión Luz Blanchet, con quien ahora vive un especial momento colmado de gratas experiencias, pues además ambos disfrutan al máximo de una de sus grandes pasiones, viajar. Con motivo de las fiestas decembrinas, la pareja aprovechó para tomar un vuelo y aterrizar en un fascinante destino desde donde han posado muy enamorados, dando muestra de lo bien que marcha todo entre ellos, felices por dar la bienvenida a un nuevo año para el que seguramente han trazado varios planes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La foto de enamorados de Lorenzo y Luz

Con total ilusión, Lorenzo y Luz Blanchet recibieron así este 2024. Todo indica que la pareja viajó a Estados Unidos, desde donde han posado muy enamorados, presumiendo esta nueva fotografía en la que se les mira enteramente cómplices y viviendo plenamente esta etapa de romance. En la imagen, se puede ver al economista tomando por la cintura a su novia mientras ella lo abraza y él le da un beso en la mejilla. Sin más palabras que esta postal, es como ambos dan muestra de que lo suyo marcha por buen camino, afianzando cada día esta relación basada en el respeto y admiración mutua, según ha contado en ocasiones anteriores la conductora de televisión, al hablar de lo mucho que la emociona su noviazgo con el reconocido economista.

De acuerdo con las fotos de Lazo, ambos vacacionan en La Jolla, el reconocido distrito de San Diego, en California. Fue en esa ciudad en donde los enamorados disfrutaron de su primer atardecer del 2024, según dejó saber Lorenzo, quien ha capturado con su cámara algunas vistas y paisajes del entorno por el que ha caminado junto a su novia. Por supuesto, la reacción de sus seguidores en Instagram ha sido inmediata, deseándole lo mejor en este nuevo capítulo de su historia personal, el cual ha preferido llevar alejado de los reflectores.

VER GALERÍA

¿Cómo se conocieron?

El amor llegó de manera inesperada para Lorenzo Lazo y Luz Blanchet. Según ja compartido anteriormente la comunicadora, todo ocurrió un día en que ella fue requerida para conducir un evento, al que Lorenzo asistió como invitado. Tras cruzar unas palabras y un saludo, la historia comenzó: “En ese momento fue una plática de verdad de cuates, entre todo lo que empezamos a platicar, salió el tema de mis hijos y el rollo de Aitana que sabe que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual le puede servir’. Intercambiamos teléfonos, pasan meses y por ahí de abril me escribe y me dice: ‘Hola Luz, cómo estás, soy Lorenzo Lazo’. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono, me dice: ‘¿Puedes hablar?’…”, dijo en Ventaneando.

Desde ese instante todo comenzó a tomar forma, pues Lorenzo le extendió una invitación para ir al festejo de unos amigos de él que cumplían años de casados, según recordó Blanchet. “Lo primero que me impactó es la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante. Ni comida, ni cena, ni nada, es un evento personal… Soy demasiado cerebral, muy analítica, tengo a los niños de por medio, mi vida muy armada. Ya en la siguiente vez que salimos, dije: ‘Yo le voy a platicar las cosas como son, cómo me manejo, porque yo no sé este hombre qué esté buscando de una relación…’”, reveló.

VER GALERÍA