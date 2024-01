Las increíbles vacaciones familiares de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas en Nueva York

El año no pudo haber arrancado mejor para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, quienes desde hace unos días se encuentran de vacaciones en Nueva York, destino que han elegido para despedir el 2023 y recibir al 2024 de la mejor manera: en familia. Y es que con ellos también ha viajado su pequeño Diego, quien se ha convertido en el principal cómplice de sus papás en esta aventura, la cual inició días antes de las celebraciones por el Año Nuevo, lo que les permitió recorrer y visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana. Algo de lo que dieron muestra en sus redes sociales, donde han compartido los detalles más especiales de este viaje familiar.

De visita en la Gran Manzana

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Ariadne y Marcus han hecho eco de sus vacaciones en Nueva York, compartiendo algunas increíbles postales familiares de sus recorridos y actividades que han realizado en dicho destino de la mano de su retoño, en donde han podido visitar lugares tan icónicos como Central Park y Times Square, desde donde se han dejado ver de lo más felices, protagonizando los posados más familiares y especiales. “¡Que todos tengamos un feliz y próspero 2024! Les mandamos abrazos desde Times Square”, expresó Ariadne al pie de uno de los álbumes de fotografías que ha compartido en sus redes.

Por otro lado, Marcus también compartió algunos vistazos de su visita a la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y del mundo, desde donde se dejaron ver de lo más emocionados, disfrutando de la belleza de este lugar y admirando las vistas que ofrece este destino de toda la ciudad. Algo que sin duda los dejó maravillados, especialmente a Diego, quien se mostró sumamente feliz de estar con sus papás disfrutando de este viaje. Cabe destacar, que durante su estancia en Nueva York, Marcus y Ariadne se tomaron el tiempo para cumplir con algunos compromisos laborales, pues también fueron parte de la transmisiones de Univision sobre el Año Nuevo, por lo que tuvieron la oportunidad de reportar la llegada del año desde Times Square.

Ocho años de mucho amor

Sin duda alguna, la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se ha fortalecido con el paso de los años y a través de las experiencias que juntos han vivido y que les han permitido formar una hermosa familia al lado de su hijo Diego. Algo que quedó en claro durante la celebración de su aniversario número ocho. A través de su perfil de Instagram, ambos actores hicieron eco de esta fecha tan especial, haciendo partícipes a sus seguidores del amor que existe en sus corazones y la felicidad que embarga su corazón ante esta ocasión significativa. Tal y como lo hizo Marcus, quien compartió un reel en el que recopiló algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Ariadne, desde sus primeras salidas hasta ahora que se han convertido en una hermosa familia al lado de su hijo Diego, quien sin duda es el testigo más importante de su historia de amor. "Qué difícil resumir estos ocho años en ocho fotos. Feliz aniversario, mi amor. Te amo", compartió el guapo intérprete.

Como era de esperarse, Ariadne no tardó en responder al tierno gesto que el brasileño tuvo para con ella en esta fecha tan especial, por lo que a través de sus historias de Instagram retomó el reel de su amado, agradeciendo el detalle con un sincero: "Te amo". Cabe destacar, que las sorpresas no terminaron ahí, pues a pesar de Marcus no pudo estar presente debido a que se encuentra grabando una telenovela, se encargó de consentir a la actriz, por lo que incluso logró sorprenderla en casa con un hermoso arreglo de orquídeas y con un enorme globo color rojo en el que se podía leer: "Felices ocho años. Te amo".

