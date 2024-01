El emotivo mensaje de Eiza González ante el inicio de un nuevo año

Con total motivación, Eiza González ha arrancado el 2024, un año de enormes ilusiones para ella tras despedir un 2023 contrastante. Luego de retirarse por unos días de las redes sociales, la actriz ha retomado su actividad en sus plataformas, una noticia que vino muy bien a sus seguidores, quienes le han enviado sus mejores deseos ante este comienzo para el que parece estar muy bien preparada. Así lo dejó ver la actriz en su primera publicación del año, un emotivo mensaje en el que deja ver lo renovada que se siente al escribir las páginas de una nueva historia personal, evocando esos días en los que estuvo rodando en Nueva Zelanda. Así, la intérprete asume su presente, más allá de las dificultades por las que atravesó meses atrás y que la llevaron a reflexionar sobre los cambios en su vida, orgullosa también de contar con el apoyo de sus seres queridos.

Eiza regresa a las redes sociales

Tal como lo compartió en días pasados, Glenda Reina, mamá de Eiza, la actriz se tomó un tiempo para desconectarse de las redes y descansar. Cumplido ese tiempo, la actriz volvió a la vida pública y ahora ha dado la bienvenida a su 2024 de la mejor manera; evocando un instante de su 2023 que le trajo una grata reflexión. Recordemos que a mediados del año pasado, Eiza estuvo grabando el thriller de ciencia ficción titulado Ahs, con locaciones en Nueva Zelanda, en donde además tuvo la oportunidad de dejarse sorprender por la naturaleza. Fue ahí cuando al mirar un arcoíris se sintió tan conmovida que atesora para siempre ese momento que ha sido su inspiración durante el inicio de 2024.

El mensaje de Eiza a sus fans

Con el corazón en la mano, la actriz habló de cómo se siente en estos instantes, mostrando un clip del radiante arcoíris que pudo percibir en su camino en medio de la naturaleza. “Viví esto en Nueva Zelanda el año pasado mientras filmaba y esto representa cómo me siento al salir del 2023 y el comienzo de este 2024…”, escribió en las primeras líneas de su texto. “Los últimos tres años me he dedicado a construir, a construir y a construir para este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez…”, explicó la actriz en su bienvenida de año, revelando un poco más de su sentir al hablar del camino que ha recorrido para alcanzar cada uno de sus objetivos, tanto profesionales como personales, un aspecto que sin duda suele mantener bajo estricta discreción, aunque esta vez fue un poco más allá de lo habitual.

En su dedicatoria, Eiza reconoció así el empeño que ha puesto en todos sus emprendimientos: “He sido frágil, me esforcé hasta el límite, cambié y me reinventé. Me siento como un arcoíris después de una hermosa tormenta…”, contó la actriz mexicana, quien el año pasado tuvo una racha de éxitos tanto televisivos como en cine, lo que la hace sentir muy orgullosa. Sin embargo, reconoce que no ha sido sencillo todo este proceso, por el cual ha tenido que hacer una pausa para descansar y relajarse con la intención de iniciar este nuevo año con el pie derecho. “Estoy muy emocionada de ver lo que nos depara el 2024. Gracias a todos los que amablemente siguieron este viaje conmigo. Les deseo un año de mágico crecimiento y expansión. Que tu alma se enriquezca y tu corazón se llene de amor”, escribió.

¿En dónde recibió Eiza el 2024?

Como era de esperarse, Eiza dio la bienvenida al 2024 en el paradisiaco destino de St. Barths, la isla francesa en la que ha podido relajarse disfrutando del mar y los baños de sol a bordo de un yate, así como practicar moto acuática. Por supuesto, los paparazzi no perdieron de vista el rastro de la actriz, quien en un instante se dejó ver hermosa con un atuendo muy acorde a la ocasión, presumiendo un vestido fluido de escote halther en color azul, así como unas sandalias planas en tono cobre. Además de complementar con gafas de sol, usó par de pendientes dorados. Sin duda, un estilo perfecto para una escapada como esta.

