Conoce a los protagonistas de Saltburn, la película de la que todos hablan

Sin duda alguna el 2023 estuvo marcado por grandes estrenos cinematográficos. Tras un par de años complicados en la industria a raíz de la pandemia por covid-19, el séptimo arte regresó por todo lo alto a salas de cine con apuestas que rápidamente se convirtieron en referencia cultural. El verano se caracterizó por concentrar gran parte de las producciones audiovisuales, destacando Barbie y Oppenheimer; sin embargo, no se trata de las únicas cintas que dieron de qué hablar entre el público, pues el pasado 22 de diciembre debutó en el servicio de streaming de Prime Video Saltburn (anteriormente lo hizo en noviembre en selectas salas de Estados Unidos y Reino Unido). Ésta es dirigida por Emerald Fenell y cuenta la historia de un joven llamado Oliver, a quien su compañero en la universidad, Felix, lo invita a pasar las vacaciones de verano en la finca de su adinerada familia. El estudiante, que está secretamente enamorado de su amigo, acepta y vivirá un verano que jamás olvidará. Si bien puede creerse que se trata de un romance veraniego LGBT+ al estilo de Call Me by Your Name, lo cierto es que mezcla comedia, drama, thriller y sátira, envuelta en pura provocación y lujuria.

Ellos protagonizan Saltburn

Barry Keoghan

Aunque el reparto es nutrido y extenso, con una diversa gama de actores principales, es importante señalar que la historia gira en torno a dos personajes primarios. Uno de ellos se encarna en el histrión irlandés Barry Keoghan. Él nació el 18 de octubre de 1992 en la ciudad de Dublín. Sus primeros años de vida fueron sumamente complicados, pues estuvieron marcados por la inestabilidad, soledad e incertidumbre a causa de las adicciones que su madre padeció, mismas que la llevaron a la muerte cuando el actor tenía 12 años. Lo anterior lo llevó a vivir junto con su hermano en múltiples centros de adopción hasta que fueron recibidos por su abuela y una tía. El propio Barry admite que si bien el fallecimiento de su madre es uno de los momentos más tristes, también fueron el causal de su madurez prematura y fortaleza.

Pero no todo fue oscuridad, pues a la par —durante su educación secundaria en la O’Connell Secondary School— conoció la que hoy día es su mayor pasión: la actuación. El joven se involucró en las obras teatrales del instituto con pequeñas participaciones. También adquirió conocimientos en el séptimo arte gracias a sus ingresos clandestinos junto con amigos a la cadena de cinemas Cineworld. En 2011, Keoghan respondió a un anuncio de casting en un escaparate de Sheriff Street para la película Between the Canals, en el que se acabaría convirtiendo en su primer papel como actor profesional. Tras ello, Keoghan estudió interpretación en The Factory, una escuela local de arte dramático en Dublín.

En 2013 obtuvo el papel de Wayne en la serie dramática Love/Hate, que lo daría a conocer en Irlanda y le abriría puertas al mercado internacional, apareciendo al año siguiente en la película 71, pero su gran oportunidad se presentó en 2017, cuando de la mano de los directores Christopher Nolan y Yorgos Lanthimos participó en Dunquerque y El sacrificio de un ciervo sagrado, respectivamente. Su perturbador papel en el filme le valió a Keoghan sus primeras grandes críticas y alguna que otra nominación. El intérprete irlandés ha sido parte de los universos Marvel y DC.

Jacob Elordi

La otra estrella del filme es Jacob Elordi, nacido el 25 de junio de 1997 en Brisbane, Australia. Dispuesto a hacer carrera como actor, se trasladó a Hollywood para estudiar interpretación. Debutó como extra en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017), protagonizada por Javier Bardem. Lo cierto es que su carrera ha tenido un ascenso acelerado, pues solo un año más tarde, en 2018, la plataforma de streaming Netflix lo hizo protagonista de su novela romántica adolescente El Stand de los Besos, con la cual se colocó en el gusto de miles de adolescentes. La producción tuvo una buena acogida, por lo que se continuó con dos entregas más estrenadas en 2020 y 2021 respectivamente.

El buen posicionamiento del actor le valió una serie de oportunidades que supo aprovechar. En 2019 se integró al elenco de la serie Euphoria, dando vida a Nate. La ficción, protagonizada por Zendaya y Hunter Schafer, lo puso en el punto de mira de la industria cinematográfica, pues tras este trabajo protagonizó la película Aguas profundas (2022), el thriller erótico de Adrian Lyne que unió a Ana de Armas y Ben Affleck; también participó en He Went That Way y Priscilla. Algo que no podemos pasar por alto es su atractivo, pues sus rasgos de ascendencia vasca y notable estatura lo convierten en blanco de las más prestigiosas maisons. Es imagen de Hugo Boss y asistió a las semanas de la moda de Milán y París. En Saltburn da vida a Catton, el joven aristócrata que invita a un compañero de universidad a su lujosa mansión.

¿Quienes complementan el elenco?

Rosamund Pike

Se trata de una actriz británica cuya vida siempre fue cercana al arte. Su madre es la violinista Caroline Friend y su padre el cantante de ópera Julian Pike. Debido al trabajo de sus padres, la joven pasó su infancia recorriendo Europa. A los 16 años ingresó en la celebre compañía Nacional Youth Theatre, donde pasó tres veranos interpretando a Julieta en Romeo y Julieta. Fue esa interpretación la que llamó la atención de su agente Dallas Smith, quien le propuso convertir su gusto en profesión; no obstante, fue hasta que finalizó sus estudios en Literatura Inglesa cuando comenzó a trabajar como intérprete: sus primeros trabajos fueron en series de televisión como Esposas e hijas (1999) o Foyle's War (2001).

Los años venideros se hizo de papeles secundarios en cintas de gran prestigio, como James Bond (2002), Promised Land (2004), Orgullo y Prejuicio (2005) o An Education (2009). En 2014 tomó su primer rol protagónico en el largometraje Perdida, que se tradujo en su primera nominación a los Premios Óscar. Ha participado en películas como Beirut, A Prívate War, Radioactive y I Care a Lot, por la que ganó un Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical.

Richard E. Grant

Nació el 5 de mayo de 1957, en Mbabane, Swaziland, Sudáfrica. Estudió teatro en Cape Town University, donde fue cofundador de la organización teatral Troupe Theatre Company. En 1982 de mudó a Londres donde primeramente se abrió camino en la industria teatral. Debutó en el cine con el que se convirtió en uno de sus papeles más notorios, en la cinta Withnail and I (1987). A raíz de este repentino éxito en su joven carrera, Richard comenzó a ser un actor frecuente en el cine de Hollywood, logrando establecerse como un actor de carácter, aunque también ha sido constante su presencia en el cine indpendiente. Algunas de las cintas destacadas en su carrera son Henry & June (1990), L.A. Story (1991), The Player (1992), La edad de la inocencia (1993) Dracula de Bram Stoker (1992), entre otras.

Archie Madekwe

Nació el 10 de febrero de 1995 en Lambeth, al sur de Londres, Inglaterra. Desde pequeño tuvo cercanía a la actuación gracias a su prima Ashley Madekwe, motivo por el que se matriculó en la BRIT School para las Artes Escénicas y la Tecnología; también asistió al National Youth Theatre, donde participó en obras como The Tempest y Anne Boleyn. Archie empezó su trayectoria profesional en obras como Pope Joan, Happy and Odd Jobbs y The Goat, entre otras. Con apenas dos créditos, en papeles pequeños, el actor consiguió atrapar la atención del director Max Minghella para ser uno de los protagonistas de su ópera prima Alcanzando tu sueño (2018), para luego aparecer en series como Hang Ups (2018) y Les Misérables (2019). Ese mismo año interpretó a Kofun en la serie de ciencia ficción See de Apple TV. En 2021, tuvo un pequeño papel en la película Voyagers y prestó su voz a Sedgwick en el capítulo Ice de la serie de antología animada de Netflix Love, Death & Robots.

En 2023 protagonizó la película deportiva Gran Turismo de Neill Blomkamp; también apareció en otros papeles como en Agente Stone para Netflix.

Carey Mulligan

La actriz británica debutó en cine como secundaria para el filme Orgullo y Prejuicio en 2005, aunque el despunte de su carrera se produjo cuatro años después con su protagónico en An Education (2009) , película por la que obtuvo un gran reconocimiento internacional, incluyendo un premio Bafta como mejor actriz y una nominación a los Premios Óscar.

