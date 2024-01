Él es Pablo Astiazarán, el actor que conquistó el corazón de Romina Poza

Después de un 2023 lleno de grandes acontecimientos, como su debut en las telenovelas, Romina Poza inicia el 2024 con el pie derecho. Además de anunciar su próxima participación en la nueva producción de Angelli Nesma, Tu vida es mi vida, la hija mayor de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, sorprendió a sus seguidores en Instagram con el primer posado junto al hombre que la conquistó. Con Ensenada como telón de fondo, la joven actriz recibió el Año Nuevo en compañía de Pablo Astiazarán a quien conoció en septiembre del 2022 en Tenerife, España, donde grabaron juntos la serie Isla Brava, proyecto que hizo que sus caminos se cruzaran.

Un romántico inicio de año

Aunque Romina Poza ya había hecho pública su cercanía con el también actor, fue hasta el primer días de este nuevo año que la actriz se animó a compartir la primera foto junto a su novio quien, por su parte, también le dedicó un romántico mensaje en su perfil: “La vida en Baja siempre es más bonita”, escribió sobre un collage de varias fotos en la que añadió una, recortada en forma de corazón, en la que aparece del brazo de Pablo con quien disfrutó de unos días de ensueño en uno de sus destinos favoritos que suele visitar en compañía de su familia, ya que su tío, el reconocido chef Alfredo Villanueva, reside allá.

Aunque Romina no especificó cuándo comenzó su noviazgo con Pablo, a tener de las imágenes, este romance marcha viento en popa y ya hasta conviven con la familia de ella en Ensenada, detalle que dejó al descubierto con una foto en la que la pareja aparece junto al tío de la actriz. Por su parte, el novio de Romina también le dedicó un romántico mensaje que acompañó de una linda foto juntos: “Terminar así y empezar así. Y todo lo que hay en medio. Te amo Romina Poza. Valle de Guadalupe, Baja California. Enero 2024”, se lee en su feed, mensaje al que la actriz reaccionó con un: “Te amo”.

Las primeras fotos juntos

Desde hace unos meses, Romina Poza había dejado ver en redes sociales su cercanía con Pablo; sin embargo, fue en noviembre pasado, durante el cumpleaños número 23 de la actriz, que el actor confirmó su romance con una cariñosa felicitación y varias fotos de sus viajes juntos: “Qué tu risa siga siendo tan locamente contagiosa y tu corazón hermoso nos haga todos nuestros días tan maravilloso como ahora. Eres absolutamente sensacional. Te amo con todo mi corazón. Tenerife, Madrid, Oaxaca, Querétaro y CDMX (y lo que nos falta)”, le escribió el actor a Romina quien respondió con un: “Te amo, gracias por estar”.

Su nuevo papel en telenovela

Después de recibir el 2024, enamorada y de la mano de su novio, Romina se despidió de Ensenada y viajó a la Ciudad de México para incorporarse a las grabaciones de su nueva telenovela, en donde dará vida a Lucía: “Ya regresé al jale en el Polo Norte chilango. Bonito inicio de año”, escribió hace unas horas sobre un video en el que se le ve en maquillaje, alistándose para grabar sus primeras escenas en este proyecto con el que arranca este 2024. A pesar de que sus primeros proyectos como actriz han sido un éxito, el año pasado, Romina confesó que antes de decidir seguir el legado familiar en la actuación tuvo que vencer algunos miedos: “Para mí fue un proceso difícil de aceptar que quería ser actriz, tenía mucho miedo de aceptarlo y tenía limitaciones que no me dejaban avanzar y pues yo solita me estaba haciendo historias como que no me iba a dedicar a la actuación, que yo iba a hacer otra cosa, que no iba a ser como mi familia”, confesó en entrevista para Televisa Espectáculos en octubre pasado.