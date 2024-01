La emoción de Nadia Ferreira al recibir el primer Año Nuevo con su bebé en brazos

El 2023 fue uno de los años más importantes en la vida de Nadia Ferreira. Para la ex reina de belleza paraguaya, los últimos doce meses fueron de cambios positivos, desde su matrimonio con el cantante Marc Anthony, en enero, hasta su debut como mamá, en junio pasado, cuando recibió a su primer hijo. Debido a los importantes acontecimientos que albergó este año, la modelo no pudo ocultar su emoción ante el primer festejo familiar de Fin de Año, una fecha que disfrutó al lado de su esposo y de su bebé con quien posó para varias imágenes con las que recordará el inicio del 2024, un año que promete seguir sorprendiendo a la ex participante de Miss Universo.

El año más especial para Nadia

Con el objetivo de tener un lindo recuerdo de estas fiestas decembrinas y para felicitar a su comunidad en Instagram, integrada por más de 3 millones de seguidores, la modelo compartió un álbum de imágenes del festejo de Año Nuevo: “El 2023 sin dudas marcó mi vida de la manera más especial, despidiendo uno de los mejores años de mi vida para dar la bienvenida a un año con el corazón abierto para seguir cosechando momentos especiales en compañía de mi familia y todos ustedes. Mucha salud, plenitud y amor. ¡Feliz 2024!”, escribió la esposa de Marc Anthony, quien también compartió una imagen con él.

Para despedir el año más especial de su vida, la paraguaya eligió un espectacular vestido en color marfil que hizo juego con el atuendo de su bebé a quien vistió todo de blanco. Para mostrar la complicidad familiar, Marc Anthony también usó una camisa del mismo tono del atuendo de su bebé, así lo dejó ver en la foto en la que Nadia posó junto con el cantante. Aunque no compartió foto de los tres juntos, para la portada de este álbum, la modelo eligió una instantánea en la que aparece cargando a su hijo con quien, aunque sí publica fotos de él, es muy cuidadosa a la hora de proteger su identidad, razón por la que no publica su carita.

Los últimos días del 2023

Hace unos días, Nadia compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de cómo disfrutaba junto a su bebé de los últimos días del 2023. En esta publicación, compartió una linda foto al lado del niño en la alberca, disfrutando de un chapuzón juntos. Para la paraguaya disfrutar de estas fechas junto a su pequeño ha sido muy especial, de ahí su deseo de publicar estas memorias en sus redes sociales donde ha hecho partícipes a sus seguidores de su nueva etapa como mamá. Así como compartió detalles de cómo recibió el año nuevo, en Navidad, también un tierno posado con su bebé a quien vistió de gala para la cena de Nochebuena con un elegante outfit compuesto por una camisa azul cielo, pantalones azul marino, chalequito y boina confeccionados en tartán rojo, uno de los estampados clásicos de esta temporada.

Su familia, un sueño hecho realidad

En noviembre pasado, durante su estancia en El Salvador para la edición 2023 de Miss Universo, certamen en el que participó como juez, Nadia Ferreira contó en entrevista con Telemundo cómo le ha cambiado la vida la maternidad y su matrimonio con Marc Anthony: “Mi hijo es lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar. Mi hijo es lo más importante en mi vida. Tener una familia es algo que siempre soñé, me siento una mujer realizada, en muchas partes de mi vida. Estoy muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé, estoy feliz, feliz de la vida”, confesó la modelo en entrevista con Carlos Adyan para el programa en Casa con Telemundo, donde Nadia confesó que le encantaría agrandar la familia en un futuro.