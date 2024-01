Irina Baeva y cómo superó las críticas tras ser señalada por la ruptura entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Fue en 2019 cuando Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su romance. En medio de la polémica, los actores gritaron su amor al mundo, haciendo frente a todo tipo de críticas. El detonante de esa circunstancia fue la mediática ruptura de Soto con su exesposa, Geraldine Bazán, lo que originó que Irina fuera señalada por esa situación. A unos años de ese episodio complicado, la actriz de origen ruso hace un balance de cómo asume esa circunstancia en estos instantes, en los que se siente orgullosa de los valiosos aprendizajes que desde entonces atesora, como el hecho de poner en alto su integridad a pesar de las opiniones de terceras personas, aunado al compromiso de alzar la voz por las mujeres que, asegura, atraviesan por una situación similar a la suya.

¿Cómo asume Irina ese momento de su vida actualmente?

Visiblemente tranquila, Irina concedió una entrevista al programa televisivo De Primera Mano, en el que habló de cómo se siente tras superar ese momento en el que se le responsabilizó de manera injusta por las decisiones de Gabriel. Más allá de eso, viven con plenitud su romance, trazando planes a futuro y motivados por el presente. “Después de todo, finalmente muchas de las cosas negativas, positivas en la vida, todo es un aprendizaje. Es muy importante aprender a transformar las cosas negativas en un aprendizaje y al día de hoy el crecimiento personal que tuve a lo largo de estos años te puedo decir, con certeza, cien por ciento, que no cambiaría en ningún momento no una cosa ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy…”, dijo frente a la cámara.

Con total seguridad, Irina reiteró que lo vivido por eso años le ayudó a mejorar en muchos sentidos, por lo que hoy hace un balance de lo importante que fue para ella tomar todo con la mejor actitud. “Para mí ha sido todas estas etapas, con todo lo que conllevaba, ha sido muy importante vivirlas y pasarlas mal, bien. Hay muchos momentos buenos, hay muchos momentos malos, pero sobre todo transformar las en algo positivo…”, explicó en la conversación. Por ahora, Irina se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales, dispuesta a no bajar la guardia y a continuar compartiendo su mensaje.

¿Qué pasó con sus conferencias?

Por esos días en que fue señalada por la ruptura de Gabriel con Geraldine, Irina puso en marcha un proyecto de conferencias denominado ¡Arriba Eva!, en el que hablaba de la situación de la mujer en la sociedad al enfrentarse a diario a los señalamientos, juicios y críticas, teniendo como premisa el empoderamiento femenino. Sin embargo, la actriz tuvo que detener esta actividad, debido a la reacción de muchas mujeres así como por los inconvenientes derivados de la pandemia. “¡Arriba Eva! Es un proyecto muy muy bonito que yo considero como un proyecto muy importante, es una parte sin duda alguna importante para mí en cuento al empoderamiento femenino y a los prejuicios en cuento a la mujer en la sociedad… Es un proyecto que se iba desarrollando muy muy padre…”, explicó en otro momento de la charla con el programa televisivo.

Su boda ha sido postergada

Mientras tanto, Irina y Gabriel han pasado la página de ese capítulo complicado que los colocó en la mira, pues han decidido continuar sin hacer caso a lo que se dice, aunque defendiéndose siempre que ha sido necesario. Así mismo, viven entusiasmados por los planes de su futura boda, la cual han tenido que postergar por varias razones, entre ellas el trabajo y lo difícil que resulta que la familia rusa de Irina viaje desde aquel país a México. “Estamos en eso, es cuestión de tiempo, Gabriel estaba grabando Vencer la culpa, yo no terminaba Nadie como tú, él también estaba atendiéndose el problema de las cervicales, pero esperamos que el próximo año ya podamos encontrar el huequito en nuestras agendas y podamos llevar a cabo esa boda tan esperada por ustedes…”, dijo en días pasados a Despierta América.

