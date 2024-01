La sincera revelación de Fernanda Castillo sobre cómo ha logrado construir una sólida relación con Erik Hayser

A lo largo de casi 10 años, Fernanda Castillo y Erik Hayser han logrado construir una sólida relación basada en el gran amor que se tienen y en la profunda comunicación que han logrado establecer entre ellos, algo que no ha sido fácil y que por momentos los ha llevado a atravesar por momentos un tanto complicados dentro de su relación, de los cuales han logrado salir adelante como el equipo que han logrado formar. Algo de lo que la actriz habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló cuáles han sido las estrategias de pareja que ha priorizado con Erik para lograr una relación estable y criar de la mejor manera al pequeño Liam, su hijo, quien sin duda se ha convertido en una de sus más grandes prioridades.

El secreto detrás del éxito en su relación

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que Fernanda se sinceró respecto a su relación con Erik, una oportunidad en la que quiso compartir con el público algunas de sus reflexiones sobre la vida de pareja, las cuales le han servido a la hora de construir una vida al lado del padre de su hijo. “Escuché un muy buen consejo que alguien me dio cuando Liam estaba muy chiquito, me dijo: ‘Una gran inversión para tu hijo es que tenga unos papás muy felices juntos’, y para eso hay que tener tiempo”, compartió la intérprete con total sinceridad. “Y cuando me cambió la cabeza de decir: ‘No lo estoy haciendo por el egoísmo de salir y dejar al bebé que me necesita’, lo estoy haciendo porque seguir fomentando el amor y la comunicación con mi pareja, porque aparte un día mi hijo se va a ir y somos nosotros los que nos vamos a quedar, es invertir también en mi hijo, entonces tratamos de darnos nuestro espacio”, agregó.

En ese mismo sentido, Fernanda habló de la importancia de trabajar en su relación todos los días para seguir construyendo en conjunto y siempre de la mano. “No darnos por sentados, o sea como que todos los días seguirle echando ganas y no decir: ‘Bueno ya estamos juntos para siempre, ya tenemos un hijo…’, sino todos los días nos confirmamos la decisión de que queremos juntos, en los buenos y los malos, en los momentos difíciles”, compartió.

Trabajan en equipo

La actriz de telenovelas como El Señor de los Cielos destacó que, para lograr sortear los momentos complicados en su relación, ha sido fundamental el trabajo en equipo. “El matrimonio nunca es 50 y 50, a veces uno llega y dice: ‘Tengo 20’, y el otro dice: ‘Yo le hecho ganas al 80’, y un día los dos tienen 10, y entonces hay que tratar de no hacerse daño y de pasar ese momento, hasta que los dos puedan tener un balance, pero nunca es 50 y 50… A veces le toco un poco al otro hacer equipo”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si en algún momento han atravesado por alguna crisis de pareja, Fernanda fue muy clara, pues admitió que si bien, han llegado a tener algunas diferencias como cualquier otra pareja, la comunicación que tienen entre ellos los ha ayudado a superar esos instantes, por lo que nunca ha pasado a mayores. “No, nos comunicamos mucho”, expresó la intérprete. “La comunicación es difícil, con nuestros mejores amigos, con nosotros mismos… Otra persona que es completamente diferente, comunicarse es muy complejo, pero solo así compartir una vida tantos años”, finalizó.

