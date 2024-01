Desde Australia, Paola Rojas arranca el año con el primer posado junto a su novio

Desde su divorcio con el padre de sus dos hijos, Luis Roberto Alves Zague, Paola Rojas había preferido disfrutar de su vida privada alejada de los reflectores; sin embargo, desde hace unos meses, la periodista se ha mostrado más abierta a hablar públicamente de Marcelo Imposti, el hombre que le devolvió la sonrisa. Debido a que este año sus dos hijos, Paulo y Leonardo, de 12 años de edad pasaron las fiestas decembrinas con su papá en Brasil, la conductora de Netas Divinas decidió organizar unas vacaciones junto a su novio con quien recibió el Año Nuevo en Sídney, Australia, destino en el que se encuentran desde hace unos días y donde también celebraron juntos la Navidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La primera foto con su novio en redes

Aunque para nadie es un secreto la relación que Paola Rojas sostiene con el argentino, hasta ahora, la periodista no había hecho oficial su romance en redes sociales donde, este Año Nuevo, sorprendió a sus seguidores con la primera instantánea al lado de su novio: “Llego a este nuevo inicio fortalecida y muy consciente de todas mis bendiciones. Lista para recibir todo lo bueno. No voy a esperarlo, voy a construirlo. Les deseo salud, amor y muchas carcajadas. Que sigamos compartiendo la vida juntos. Gracias, gracias, gracias”, escribió la comunicadora en su feed de Instagram junto a la primera foto junto a su novio, con la icónica Ópera de Sídney como telón de fondo.

VER GALERÍA

El hombre que le devolvió la sonrisa

A pesar de que la relación entre Paola Rojas y Marcelo Imposti inició el año pasado, hasta ahora, la periodista ha querido presentar de manera oficial en redes sociales a su novio. Recientemente, durante la visita de Paola al podcast conducido por Paulina Mercado y Juan Soler, En pareja2, la periodista reveló por qué ha decidido llevar su relación en privado: “Yo hablo muy poco de Marcelo, mi novio. Hablo poco de él para protegerlo, porque él no es público y será que yo he pagado un costo tan alto por ser pública, que no quisiera que él tuviera que pasar por ahí. Hemos sido muy reservados con nuestra relación”, reconoció Paola Rojas.

En aquella sincera charla, Paola Rojas reconoció que su relación con Imposti cambió su perspectiva del amor: “Me he transformado en el amor. Me permitió estar vulnerable y él me protegió muchísimo, me acompañó muchísimo en este proceso. Estoy descubriendo muchas cosas muy hermosas a través de mi vulnerabilidad. Una, fue que me pude acercar a Marcelo, sentí que lo necesitaba. Yo que soy esta tipa súper autónoma y estoy aprendiendo, a estas alturas, que no está mal necesitar a alguien, si depender emocionalmente con toxicidad desde luego está mal, pero recibir ayuda de alguien a quien amas está muy bien”, comentó Paola sobre el apoyo que recibió del argentino tras su salida del noticiero de las mañanas, una de las situaciones más retadoras que enfrentó en el 2023.

VER GALERÍA

Sus hijos disfrutan de Brasil

Hace un par de semanas, Paola Rojas contó durante el programa Netas Divinas la razón por la que este diciembre no pasaría las fiestas junto a sus hijos quienes viajaron a Brasil para disfrutar de estas fechas con la familia paterna: “Este año, por primera vez voy a pasar Navidad separada de mis hijos, nunca había ocurrido, su papá me pidió que sí podían irse algunas semanas a Brasil a estar con su abuelita y con toda su familia brasileña, y por supuesto que dije que sí. Así que lo que voy a hacer es irme al otro lado del mundo para no tristear. Me voy a Australia porque ahí vive mi tía, mis primos hermanos, mi hermano”, dijo sobre sus vacaciones. Por su parte, en las últimas horas, Zague compartió en Instagram una imagen de su festejo de Año Nuevo junto a los adolescentes en Brasil, en la imagen, el futbolista dejó ver lo mucho que han crecido los chicos quienes heredaron su gusto por el futbol.