La reflexión de Bárbara Mori para despedir al 2023

A sus 45 años, Bárbara Mori pasa por un gran momento. No solamente se entrega completamente al amor que tiene a su único hijo, Sergio, sino también a la experiencia de ser abuela, disfrutando de su nieta Mila al máximo. De la mano de esto, Bárbara ha encontrado el amor en Fernando Rovzar, con quien lleva una feliz relación desde hace algunos años. En medio de esta estabilidad, Bárbara decidió dar un paso de gran importancia en su carrera, animándose a llevar a la pantalla grande uno de los capítulos más duros de su vida, su infancia. Como ella misma ha contado, sus primeros años no fueron fáciles y dejaron huellas que llevó a lo largo de su adultez, algo de lo que se fue haciendo consciente con el paso de los años. Tal como compartía en su visita a Morelia hace algunas semanas, ponerse de frente a estas historias de su pasado no fue nada sencillo, de hecho, tuvo que revivir algunas de las emociones más complicadas para poder plasmar en el guion de su cinta lo que fueron esos instantes. Parece que este proyecto ha dejado una nueva huella en la actriz que, como muchos famosos, aprovechó el fin de año para reflexionar sobre lo vivido en estos 365 días que compusieron el 2023. Acompañada de algunas imágenes del refugio al que recurre habitualmente con la familia de su novio, Bárbara ha plasmado en palabras cómo es que vivió lo que ella llamó un ‘sacudidón’ que la vida le dio. Pero, en un ejercicio de autorreflexión, confiesa que decidió confiar en el proceso y dejarse experimentar todas las emociones que la embargaron a lo largo de estos meses. Del otro lado del puente, Bárbara también ha plasmado sus deseos para este año que empieza, en el mensaje que ha sido ampliamente comentado por sus seguidores.

La profunda reflexión de Bárbara Mori

“Y cuando menos me lo esperaba, ¡la vida me dio un sacudidón! Gran año, lleno de sueños cumplidos, porque todo el universo conspiró para que florecieran, retos transcurridos, cargados de una confusa nube negra que me alejaba cada vez más de ese balance que había logrado alcanzar a mis 45 años, y una vorágine de emociones que ardían por el calor de las brasas que las acompañaron. Por momentos me perdí en el miedo que mi ego alimentaba por no poder regresar a ese equilibrio que todo mi ser había encontrado y otros momentos me sostenía en pie aferrada a la firmeza que habita en mi corazón que hoy logro reconocer. Y mientras todo eso sucedía, me observaba. Me observaba transitar desde la consciencia ya que he aprendido a no juzgar mi proceso”, comenzó el mensaje de la actriz.

A la distancia, Bárbara ve que lo sucedido ha valido la pena: “En este momento, aquí y ahora, honro mi camino. Agradezco el revolcar de las olas que este misterioso lugar ofrece en servicio a nuestra transformación, porque mientras era arrastrada, un jardín floreado con los colores más brillantes se hacía presente y no me sentía sola. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Ahora estoy en calma. Recibiendo con el corazón abierto. Es hermoso ser humano cuando atraviesas los pantanos desde la consciencia”.

Superado ese capítulo, Bárbara pone la mirada en el horizonte y lo que traerá el futuro: “Deseo un mundo más amoroso para todos, una humanidad cada día más consciente, deseo que esa luz que habita en cada uno de nosotros brille cada día con más fuerza para que podamos como humanidad co crear juntos ese amor que todos merecemos para seguir experimentándonos. Feliz vida 2023”.

Qué dijo Bárbara sobre la creación de este guion

Aunque la producción de esta cinta todavía está pendiente, Bárbara ha hablado sobre cómo vivió la escritura de este guion. “Yo he vuelto a vivir todo lo que he vivido una y otra vez al hacer este trabajo personal que no me atreví a hacer por muchos años, donde crecí con mucho miedo, con mucho enojo y no me atrevía a mirar”, dijo a Ventaneando, “Por parte de la vida en general y cuando te atreves a mirarte y a mirar tus sombras y a abrazarlas, a reconocerlas, a aceptarlas e integrarlas, ya no da pudor mostrarlo, porque eso es lo que soy y lo amo”. En propias palabras de la actriz, en esta historia narró algunos pasajes vividos durante sus primeros años de vida, cuando fue víctima de violencia debido a que su padre era alcohólico, mientras que su madre se fue de la casa cuando ella y sus hermanos eran muy pequeños.

