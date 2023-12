Las nuevas actualizaciones sobre la salud de Silvia Pinal

Luego de que se diera a conocer la hospitalización de Silvia Pinal, debido a un cuadro de influenza, la familia de la actriz no tardó en salir a calmar los ánimos de sus seguidores, quienes se habían mostrado sumamente preocupados ante los reportes de salud de la también productora. Por fortuna, todo ha sido buenas noticias, pues doña Silvia ha mostrado una notable mejoría y poco a poco se ha ido recuperando. Y aunque se esperaba que este sábado 30 de diciembre fuera dada de alta para poder pasar las fiestas de fin de año al lado de su familia, el doctor Jorge Daniel Sierra, a cargo de su caso, ha informado que no ha sido así, por lo que la diva del cine mexicano tendrá que pasar una noche más en el hospital. Eso sí, todo parece indicar que la artista sí recibirá el año nuevo con sus seres queridos, pues se espera que sea el próximo domingo 31 de diciembre cuando finalmente sea dada de alta.

¿Cuándo saldra Silvia Pinal del hospital?

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que se encontraban a las afueras del hospital donde se recuera doña Silvia que el doctor de la actriz compartió nuevos detalles sobre la salud de la artista de 92 años, así como los motivos por los que finalmente no fue dada de alta este sábado, tal y como se pronosticaba. “Para el egreso debemos cumplir tres pilares esenciales. Primero, que cumpla un estado de hidratación, que coma bien, que tenga una buena ingesta calórica, porque si no, se repetiría lo que la trajo aquí”, explicó Sierra. “Se necesita una buena rehabilitación pulmonar, tener buen manejo y expectoración de todas las secreciones, que podamos preservar la oxigenación de los tejidos; y el tercer punto, es buena rehabilitación física, tener buena fuerza muscular con el fin de no estar todo el tiempo acostada, para que no tenga úlceras, esto hará una buena mecánica ventilatoria”, añadió.

En ese mismo sentido, el médico resaltó que, de seguir las cosas como van hasta ahora con doña Silvia, la actriz podría volver a su casa el día de mañana y estar con su familia para las fiestas de fin de año. Sin embargo, dejó en claro que primero tendrían que valorarla. “Yo creo que si las cosas van como hasta ahorita, podríamos considerar que su regreso va a ser seguro el día de mañana, no es seguro, si todo va bien como hasta ahorita sí, pero todo puede cambiar”, compartió.

Por otro lado, el doctor resaltó la entereza y la buena actitud de la actriz, quien ha enfrentado esta situación con muy buen ánimo. “Es muy fuerte, es una muy buena respuesta y ya vamos en la recta final de esta rehabilitación. El resto de la recuperación será en su domicilio porque es un escenario más seguro, en el que ella se siente más cómoda”, apuntó.

Lo que ha dicho Alejandra Guzmán sobre la salud de su mamá

Para Alejandra Guzmán saber que su mamá está recuperándose de este problema de salud derivado de la influenza, es un alivio, debido al gran amor que le tiene: “Han sido muchos días, llegó muy mal, pero gracias a Dios ahí va, está en manos de Dios. La verdad es que la amo y la necesito. Imagínate, es mi jefa, la adoro, la cuido. No vivo con ella, pero ahí estoy”. La cantante aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de agradecimiento a los fans de su mamá por las muestras de cariño que le han hecho llegar ante este reto de salud: “Yo sé cómo la quieren y cómo la admiran. Mi mamá ha entregado la vida entera a su público, decirles que ella le está echando ganas y que aquí estamos apoyando y tratando de inyectarle toda la energía y toda la vida, pero ahí va”.