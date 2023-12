La felicidad de Ingrid Coronado al hablar de su nueva relación

Sin duda alguna, Ingrid Coronado atraviesa por un momento muy especial en su vida, en el que el éxito que ha tenido como autora y locutora de radio se ha vuelto una constante, mientras que a nivel personal las cosas parecen ir por muy buen camino, específicamente en el terreno amoroso, un apartado de su vida en el que después de mucho tiempo, decidió darse una nueva oportunidad. Y aunque la hermosa presentadora se ha dicho muy feliz con su relación, ha procurado guardarse los detalles de su noviazgo para ella y para su círculo más cercano, admite estar muy contenta con esta nueva etapa de su vida, especialmente porque es la primera vez que intenta algo en el terreno amoroso en casi 10 años, por lo que su corazón se encuentra lleno de ilusión.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo que ha dicho Ingrid sobre su nuevo amor

Algo de lo que habló en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en el que con una enorme sonrisa en el rostro, se refirió a su noviazgo, evidenciando así lo bien que se encuentra y lo mucho que le ilusiona estar enamorada de nuevo. “Ya les había compartido que me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy con una persona y estoy muy contenta”, compartió la intérprete de lo más feliz. “Fueron varios años de soltería, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, pues es algo que te llena de energía positiva y energía linda”, agregó la también actriz.

Al querer indagar el reportero sobre la identidad del galán que le ha devuelto la ilusión en el amor, Ingrid procuró no ir más allá de lo que ya ha dicho en otras ocasiones, explicando también las razones por las que ha decidido ser profundamente discreta en ese tema. “(Mi novio) No es del medio. De hecho, había quedado que esta situación de pareja la iba a guardar para mi intimidad. Creo que cuando las relaciones de pareja se vuelven públicas, se pueden llegar a complicar y eso es lo que no quiero”, compartió.

El hombre que le devolvió la sonrisa

Fue durante la presentación del libro Pregúntale al oráculo que hizo en colaboración con Tamara Vargas, en julio pasado, que Ingrid se sinceró y admitió que está enamorada: “Sí hay alguien en mi corazón”. La presentadora aseguró que su novio llegó a su vida en el momento adecuado: “Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, contó. Durante ese encuentro con los medios, Ingrid explicó que, aunque está feliz y enamorada, todavía no cree prudente que sus hijos conozcan a su novio: “Para que yo le presente a mis hijos tengo que estar segura de que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Estoy muy contenta y aunque las cosas están muy bien, creo que presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, que tenemos que pensar muy bien, por el momento seremos él y yo nada más”, declaró de acuerdo con información del programa Sale el Sol.

¿Los hijos de Ingrid ya conocen a su galán?

Por otro lado, Ingrid Coronado fue muy puntual a la hora de revelar si es que Emiliano, Paolo y Luciano, sus tres hijos, ya conocen y conviven con su novio, dejando en claro que, por ahora, su relación es asunto de dos personas. “No, todavía no conoce a mis hijos. Para que yo le presente a alguien a mis hijos tengo que estar segura que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Aunque estoy muy contenta y todo va muy bien, creo que presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, que tenemos que pensar muy bien. Por el momento seguiremos siendo solo él y yo”, compartió.