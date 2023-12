¿Quién es Samantha Siqueiros, la guapa actriz de la precuela de La Casa de Papel, Berlín?

Fue tal el éxito que logró la serie televisiva de Netflix, La Casa de Papel, que a dos años de la transmisión de la última temporada se ha estrenado en México la precuela de esta producción española titulada Berlín, teniendo como protagonistas a Pedro Alonso en el papel de Andrés de Fonollosa, alias Berlín, y a la mexicana Samantha Siqueiros, de 29 años, que en esta producción da vida a Camille. La expectativa creció entre los televidentes, quienes están muy atentos al desarrollo de la historia en la que se aborda el lado más romántico de Berlín, quien como recordamos pierde la vida durante la segunda temporada tras el asalto a la Fábrica de la Moneda y Timbre. Ahora situados en París, los personajes emprenderán la misión de cometer un robo millonario a una casa de subastas en la capital francesa, sin imaginar que el flechazo amoroso entre Berlín y Camille se interpondrá en esos planes. Pero, ¿quién es Samantha Siqueiros, la estrella de esta nueva entrega?

Samantha, la guapa actriz que ha cautivado la pantalla

Tan pronto se hizo el anuncio del lanzamiento de la precuela, la atención se fijó en Samantha Siqueiros, una joven exitosa en la actuación originaria de La Paz, Baja California Sur. Comenzó su carrera en 2015 en la serie Baila, dando muestra de su talento y pasión por los escenarios. Luego de ese afortunado comienzo, fue protagonista de la serie televisiva Vikki RPM, de Nickelodeon, en donde interpretó el papel de Victoria Franco. Posteriormente, fue parte del elenco de la serie Señora Acero, tan solo por mencionar parte de las producciones que le permitieron ganar un lugar en la escena.

Su gran incursión en la precuela de La Casa de Papel

Para Samantha, llegar a esta producción implicó todo un reto. Sin embargo, tomó la oportunidad y se aventuró a vivir la experiencia, motivada por el crecimiento como actriz que el proyecto le daría, un sueño cumplido del que se siente muy orgullosa. “Este proyecto para mí fue tan arriesgado que en un momento pensé: ‘¿Qué estás haciendo aquí, en qué te metiste?’. Se requería un nivel actoral muy profesional y una entrega y disciplina enorme, que claro, siempre he tenido en todos los proyectos en los que ha participado…”, contó durante una entrevista concedida a ELLE, en donde además habló de su papel. “El personaje es una montaña rusa, pasa por un montón de emociones, entonces es bastante complejo en ese aspecto. Aparte, me tocó hablar francés, que no sabía pero aprendí. Pero me gustó mucho porque supuso un gran reto e hizo mi carrera más interesante…”, contó.

Para Samantha, quien tal como se percibe en las redes sociales es apasionada de la moda, ser parte de esta producción fue algo extraordinario, pues la oportunidad le llegó en un instante inesperado. “Llegó en un momento en el que yo estaba muy peleada con España por qué no entendía porque no me daban las mismas oportunidades que en México pero con este proyecto, también aprendí que cuando dejas ir, recibes cosas nuevas. Me dieron la noticia cuando yo ya estaba lista para regresar a mi país. Hice mis maletas, ya tenía vuelo y ya me iba a regresar. Mientras me despedía de mis amigos, mi mánager me marcó y me preguntó si quería ir a hacer un casting para Berlín, reveló…”.

Su aterrizaje en París

Samantha reconoce que mientras pasaban los días luego hacer el casting para esta serie había incertidumbre. Sin embargo, con el paso de los días las llamadas de la producción fueron constantes y su viaje a México se tuvo que postergar. Finalmente, había sido elegida para interpretar a este personaje que la tiene muy entusiasmada. “Les gustó tanto mi casting, que me quedé y empece mi aventura en París, ahí grabamos mis escenas…”, contó a la publicación antes citada, revelando el amor tan grande que tiene por Madrid, ciudad que le dio la oportunidad de obtener un valioso aprendizaje. Del mismo modo, se siente muy agradecida por todos los sucesos que la han marcado estos meses.

