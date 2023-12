Amor y arte en la nueva cita de Selena Gómez y Benny Blanco en Los Ángeles

Después de jugar varios meses al despiste, Selena Gomez y Benny Blanco ya no ocultan su amor. Luego de que la cantante confirmó su relación con el productor musical, ha hecho partícipes a sus más de 429 millones de seguidores en Instagram de su historia de amor con el hombre que le devolvió la sonrisa. Hace unas horas, la intérprete de Lose You to Love Me compartió nuevas imágenes junto a su novio durante una divertida cita que tuvieron la instalación de arte Luna Luna: Forgotten Fantasy en Los Ángeles donde la pareja se dio vuelo disfrutando de esta exposición que los expertos describen como un parque de diversiones artístico.

Una cita muy especial

Selena Gomez está enamorada y se nota por la manera en la que se muestra en redes sociales donde hace unas horas compartió varias imágenes de esta romántica cita en la que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la obra de artistas de la talla de Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring y Sonia Delaunay. Fue precisamente cuando pasaban por la instalación geométrica de espejos del escultor Salvador Dalí, llamado Dalídom, que la pareja aprovechó para posar abrazados, mientras su reflejo se aprecia en cada uno de los espejos que conforman esta obra al estilo caleidoscopio.

Enamorados del arte

La cantante también posó junto a uno de los coloridos murales de Dalí que forman parte de esta instalación artística donde la pareja echó rienda suelta a su romance. Para esta cita, vimos a la pareja usando sus atuendos más casuales, ella, con un conjunto de chamarra y pantalón negros, mientras que el músico usó un look muy al estilo de la exposición de arte, con una chaqueta blanca con estampado colorido y pantalones rosados, así aparece en una imagen, capta por Selena, en la que vemos al músico mirando su reflejo en la obra de Dalí, sin duda, una de las atracciones que más llamó la atención de la pareja.

Recientemente, luego de que Selena confirmó públicamente su relación con Benny, la cantante salió en defensa de su galán, luego de que en redes sociales le recordarán una declaración que hizo Blanco en el pasado, en la que se refería a Gomez como una “artista pop clásica”. Debido al hate que este tema provocó entre los fanáticos de la cantante, Selena puso punto final a la polémica contestando a uno de los detractores de su relación con la frase: “Sí y sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado”, haciendo referencia a lo contenta que se encuentra con su relación.

Benny ya conoce a los amigos de Selena

Además de esta cita de arte, Selena Gómez y Benny Blanco se dejaron ver juntos durante la celebración del cumpleaños número 34 de Taylor Swift, la mejor amiga de la cantante en el medio artístico. Aunque fueron captados a su llegada, Selena compartió una imagen en la que aparece junto a su novio en el festejo de la intérprete de Shake It Off quien ya tuvo la oportunidad de convivir con Blanco, ahora como novio de su amiga. Recordemos que Selena y Benny ya se conocían desde hace años, de hecho, tuvieron una colaboración en 2019 con el tema I Can’t Get Enough.