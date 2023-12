Desde Suiza, El Canelo y su esposa celebran el cumpleaños de su hija Marifer

Lejos del cuadrilátero, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez disfruta de su familia en compañía de su esposa, Fernanda Gómez, felices por escribir nuevas historias haciendo lo que más les apasiona; viajar por lugares fascinantes alrededor del mundo. De hecho, cualquier pretexto es bueno para el matrimonio si se trata de planear una nueva aventura, como recientemente ha ocurrido con la celebración del cumpleaños número 6 de su pequeña hija, María Fernanda, a quien consintieron de manera extraordinaria con un soñado viaje por la nieve. Feliz por este momento que quedará para el recuerdo, Fernanda compartió vistazos del íntimo festejo para la niña desde Suiza, país en el que ahora vacacionan para hacer de estas fiestas decembrinas las más especiales.

El festejo número 6 de Marifer

Con el corazón en la mano, Fernanda expresó su emoción por la nueva vuelta al sol de su pequeña Marifer, a quien en años anteriores han sorprendido con impresionantes fiestas temáticas. Esta vez, la familia hizo las maletas para viajar a Europa y disfrutar de los últimos días del 2023 con esta experiencia, sin dejar de compartir vistazos del gran momento que viven. Este 28 de diciembre, Fernanda publicó en su cuenta de Instagram un álbum fotográfico de la niña esquiando en la nieve, luciendo un atuendo invernal en color rosa. Lo más tierno de esta publicación es que además hay postales en las que El Canelo se deja ver en su faceta como papá, disfrutando junto a su pequeña mientras disfrutan de una comida en un restaurante local.

Para la esposa del boxeador, ver crecer a su hija es un sueño cumplido, por eso en el día de su cumpleaños le dedicó una breve pero profunda felicitación, en la que reiteró el inmenso cariño que le tiene. Así mismo, Marifer es una niña que ha demostrado su carisma y simpatía, además de su seguridad para posar frente a las cámaras y en esta ocasión tampoco fue la excepción. “Feliz cumpleaños mi regalito de Dios. Te Amo que siempre seas así de feliz”, escribió la orgullosa mamá al pie del álbum. Tan pronto dio a conocer estas imágenes, la reacción de sus seguidores fue inmediata, enviándole a la cumpleañera sentidos mensajes con buenos deseos y varias felicitaciones.

La sorpresa del Canelo y Fernanda a su hija Marifer

Para celebrar a Marifer como se merece, El Canelo y Fernanda Gómez también organizaron un íntimo festejo para su hija. La feliz mamá mostró la sorpresa que le dieron a la pequeña, tras consentirla con un pastel decorado con frutos rojos en el que además se puede leer su nombre. Así, el matrimonio ha podido poner en alto esta importante fecha, la cual marcó un antes y después en sus vidas con la llegada de su hija en común, quien de igual manera ha sido para El Canelo su gran motivación a la hora subir al ring, como ocurrió a finales de septiembre pasado durante la pelea que el pugilista tuvo en Las Vegas ante Jermell Charlo.

El Canelo, feliz como papá

Para el boxeador, dedicar su tiempo a cuidar de sus hijos es un gran privilegio del que se siente enteramente orgulloso. Aunque trata de mantener este aspecto en la privacidad, ha habido ocasiones en las que ha hablado de cómo asume esta tarea, cuidando sobre todo su educación. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: ‘Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo’, aseguró en una entrevista concedida en abril de 2021 al periodista estadounidense Graham Bensinger. A pesar de su apretada agenda laboral y múltiples compromisos, siempre está pendiente de cada uno de ellos, así lo dijo en esa charla. “Y es muy difícil para mí estar, estoy por teléfono y les hablo todos los días, pero es muy difícil estar personalmente porque yo estoy en San Diego, estoy entrenando o con mis cosas… Pues con la niña más chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos, no hay tanto problema, pero con los otros dos pues es difícil porque no estoy con ellos”, dijo.

