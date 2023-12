Crece la familia, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, será tía por segunda ocasión

Con total alegría, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, abraza este instante de su vida en el que todo marcha por buen camino, especialmente en el terreno familiar, luego de que su hermana mayor, Ivana, confirmara el embarazo de su segundo hijo junto al pintor y escultor Carlos García. La noticia de este importante acontecimiento fue confirmada a HOLA.com España por la propia Ivana, quien prepara todo para vivir plena esta nueva etapa colmada de ilusiones, sobre todo por la felicidad de convertir a su primogénita, Deva, en la hermana mayor. Así, la gran familia de Georgina iniciará el 2024, ansiosos por dar la bienvenida al nuevo integrante de su clan, manteniéndose siempre unidos y cómplices.

La noticia del embrazo

Fue este 28 de diciembre cuando Ivana recurrió a sus redes sociales para hacer el importante anuncio que tomó a todos sus seguidores por sorpresa, sobre todo porque la publicación fue dada a conocer en pleno Día de los Inocentes, lo que generó dudas entre quienes siguieron de cerca la historia. Sin embargo, todo es claro, pues Ivana sí está embaraza y enteramente feliz por este gran comienzo. Sin dar mayor explicación que la fotografía de una prueba de embarazo positiva en la que se lee la palabra “embarazada”, Ivana agregó una breve frase a la misma para exaltar su emoción, dejando claro que estas fiestas decembrinas serán las más gratas e inolvidables para ella. “¡La mejor Navidad! @ivana.rodriguez @carlosgarcia.eu”, escribió al pie de la imagen, la cual ha atraído toda la atención tanto de sus seguidores como de los de Georgina.

De esta manera, la gran familia de Georgina Rodríguez escribirá las páginas de un 2024 prometedor, orgullosos de la gran unión que prevalece al interior de su círculo. Recordemos que Ivana y Carlos dieron la bienvenida a su hija Deva en 2021, una niña que se caracteriza por su simpatía y carácter alegre. De hecho, ella es muy cercana a sus primos, los hijos de Georgia y Cristiano; Cristiano Jr (13), Eva, Mateo, Alana Martina (los tres tienen 6 años) y Bella Esmeralda (1 año y medio), con quienes suele jugar y convivir siempre que hay oportunidad.

Georgina Rodríguez, una feliz mamá y tía

Si de algo se siente muy orgullosa Georgina es del enorme apego que tiene por su hermana Ivana. Por tal motivo, sus seguidores han estado muy pendientes de alguna reacción de la modelo tras la noticia del embarazo. Sin embargo, ella ha sido reservada, pues además permanece enfocada en disfrutar de su familia durante estas festividades. De hecho, Georgina publicó imágenes en sus redes sociales en la que aparece junto a sus hijos, la tropa entera en un día de entrenamiento y partido de Cristiano Jr en el Alnassar sub 13, imágenes que presumió en sus historias de Instagram en las que se le puede ver sonriente junto al adolescente y sus pequeños.

Así, Georgina celebra los buenos acontecimientos que marcan su vida. De hecho, la relación con su hermana Ivana es tan cercana, que ha hablado a corazón abierto de lo fundamental que ha sido su compañía a lo largo de estos años. “Ivana lo es todo para mí. Ella ha sido en muchos momentos, madre, padre, amiga… mi pilar fundamental. Mi apoyo en momentos de soledad y también en los más alegres de mi vida”, dijo para la revista Elle meses atrás. Del mismo modo, en su reality de Netflix, Soy Georgina, habló de la especial conexión con Ivana. “Todo lo que le sucede a mi hermana, me lo tomo como si me sucediera a mí en primera persona. Porque mi hermana soy yo. Si algo malo le pasa a ella, me muero yo. Es mi compañera de vida de inicio a fin”.

