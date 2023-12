El especial reencuentro de Atala Sarmiento y Jimena Pérez en Madrid

Para la familia Sarmiento el 2023 será un año marcado por la valentía con la Jimena Pérez, esposa de Rafa Sarmiento, enfrentó la silenciosa batalla contra el cáncer de mama que le fue detectado el año pasado y que venció hace un par de meses. Después de que La Choco compartió con sus seguidores en Instagram su testimonio ante esta enfermedad, también hizo público su agradecimiento hacia todas aquellas personas que la ayudaron a atravesar este proceso en el que sus seres queridos se convirtieron en su mejor medicina. En ese sentido, esta Navidad fue una de las más especiales para el clan quien se reunió en Madrid para celebrar las fiestas. A través de su cuenta de Instagram, Atala Sarmiento, publicó algunos detalles de su visita a la capital española.

Una esperada reunión

De la mano de su inseparable esposo, David Rodenas, Atala viajó de Barcelona, ciudad en la que vive desde hace cuatro años, a Madrid, donde reside su hermano Rafa con su familia. Uno de los encuentros más esperados fue el que protagonizaron las presentadoras quienes posaron para una imagen que ambas compartieron en redes: “¡Qué bonito poder disfrutarlos!”, escribió La Choco sobre esta foto en la que Atala respondió con un: “Los echamos de menos desde ya”, haciendo referencia a su regreso a casa.

Además de su foto con La Choco, Atala compartió en su feed en esta red social una imagen en la que posó con la Puerta de Alcalá como telón de fondo: “¡Los días mágicos!”, escribió la presentadora como descripción de esta foto a la que reaccionó Pedrito Sola quien le comentó: “Hermosa como siempre o más amiga querida”. Desde hace un tiempo, Atala dejó atrás sus diferencias con sus ex compañeros de trabajo en Ventaneando quienes, el pasado 6 de diciembre le enviaron una cariñosa felicitación de cumpleaños, por primera vez desde su salida del programa.

El apoyo de toda la familia

Hace un par de semanas, durante la visita que hizo Jimena Pérez al programa Ventaneando, destacó el gran apoyo que recibió de su cuñada, Atala Sarmiento durante su tratamiento médico. Conmovida, La Choco reconoció que su cuñada fue pieza clave en su recuperación: “Esto no lo llevé yo sola, lo llevé de la mano de mi familia, Rafa, que estuvo desde el día uno ahí acompañándome, abrazándome, mis hijos. A mí de verdad me partía el alma mi mamá, porque decía: ‘Pobre tener que darle estas preocupaciones a mi madre, a esta edad’, es lo que menos uno quiere. Rafa, mis hijos, mi suegra que me acompañó, la familia, Atala, no saben cómo me estuvo acompañando en este proceso”, dijo sobre el apoyo que recibió de su cuñada.

El cariño entre Atala y La Choco

Después de vencer el cáncer, la relación de Jimena y Atala se fortaleció, así lo expresó hace unas semanas la ex conductora de Ventaneando quien le escribió a su cuñada: “Gracias a ti @Jimenachoco por permitirme hacer este duro viaje a tu lado y estar cerca. Ha sido un verdadero honor transitar este camino acompañando a una mujer tan fuerte y entera como tú. Tienes mi amor y mi admiración para siempre”. El último encuentro entre Jimena y Atala había ocurrido a finales de noviembre, también en Madrid, donde las cuñadas acudieron juntas a la proyección del primer capítulo de la serie de Netflix Berlín, una aventura que las hizo recordar su época de reporteras en México.