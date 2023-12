Se revelan nuevos detalles del fallecimiento de Bobbie Jean, hermana de Nick Carter Los reportes de la policía destacan que no se encontraron rastros de sustancias en la casa de la estrella de House Of Carter

Después de que la tragedia sacudió nuevamente a la familia Carter, ahora con la repentina muerte de Bobbie Jean, la mayor de los hermanos, nuevos detalles en torno al fallecimiento de la hermana del integrante de Backstreet Boys se han dado a conocer. De acuerdo con información del Sheriff del condado de Hillsborough, en Florida, la mujer de 41 años de edad fue encontrada en el baño por socorristas que la trasladaron al Hospital St. Joseph donde más tarde fue declarada muerta. Entre los nuevos detalles que se revelaron sobre la muerte de Bobbie Jean, destaca el reporte de los policías que revisaron su domicilio donde no se encontraron ningún tipo de narcótico o drogas, además de que no se registraron señales de ningún crimen.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los detalles policiales

De acuerdo con información obtenida por el sitio TMZ directamente con las autoridades que llevan este caso, la causa de la muerte será determinada cuando la Oficina del Médico Forense revele los resultados de la autopsia y de las pruebas toxicológicas. Los nuevos detalles de cómo fue que hallaron a la hermana de Nick dieron a conocer que fue encontrada en el baño, un detalle que coincide con la trágica muerte de su hermano Aaron quien, en noviembre del año pasado, fue localizado sin vida en el baño de su causa de una sobredosis de estupefacientes.

VER GALERÍA

Su lucha contra las drogas

A pesar de que al interior de su domicilio no se encontraron rasgos de drogas, es de conocimiento público que Bobbie Joe enfrentaba una lucha en contra de este tipo de sustancias, además de algunos problemas familiares derivados de esta adicción. Se sabe que su pequeña hija, Bella, de ocho años de edad, se encuentra bajo el cuidado de Jane Schneck, mamá de Nick Carter quien, hace unos días, reaccionó a su muerte en una breve entrevista con TMZ: “Estoy en shock al enterarme de la repentina muerte de mi hija Bobbie Jean. Necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de este suceso por tercera ocasión”.

Aunque los resultados de las pruebas no son concluyentes y al interior de su casa no se encontraron rastros de drogas, de acuerdo con el récord judicial de Bobbie Jean se sabe que enfrentaba una lucha en contra de los estupefacientes. En junio pasado, la estrella de House Of Carter fue arrestada bajo el cargo de robo y puesta bajo observación luego de amenazar a los oficiales que le detuvieron con suicidarse. En aquella ocasión se le encontró bajo la posesión de fentanilo, un potente opioide sintético similar a la morfina. A pesar de este antecedente, la familia cree que la causa de la muerte pudo haber sido un ataque cardíaco.

VER GALERÍA

Una nueva tragedia en la familia

Recordemos que con la partida de Bobbie Jean la familia despide a su tercer integrante de esta forma. La primera ocasión que los Carter enfrentaron una tragedia fue en enero del 2012 cuando Leslie Carter falleció a consecuencia de una sobredosis cuando tenía 25 años de edad. El año pasado, una vez más la familia hizo frente a la partida de otro miembro, Aaron, el menor de todos quien murió por la misma causa a la edad de 34 años. Hasta el momento, Nick Carter, el mayor de los hermanos, no ha hecho ningún tipo de declaración pública sobre la nueva pérdida; sin embargo, Angel Carter, de 35 años de edad, dedicó una extensa despedida en Instagram a su hermana Bobbie prometiendo que esta situación se repita: “Esto comienza con nuestros hijos y creando una conversación saludable dentro del hogar. La disfunción generacional se detiene ahora”, escribió junto a información de un sitio para ayudar a personas con problemas de adicciones y de salud mental: “Te amo BJ, ahora eres libre”, escribió en la parte final de su conmovedor texto.