La inspiración de Romina Poza para sus looks en la nieve

Como muchos famosos esta temporada, Romina Poza y su familia disfrutan de unas vacaciones invernales en Vail, Colorado, desde donde la joven actriz ha estado compartiendo divertidas fotos de sus jornadas esquiando. Luego de un año muy especial que albergó su debut en las telenovelas con su personaje de Yaneli, en Vencer la culpa, la primogénita de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se encuentra pasando unos días de descanso junto a la gran familia que su mamá formó con su esposo, Eduardo Santamarina. Después de mucho tiempo de no poder convivir, debido a los compromisos laborales y académicos de los chicos, por fin, Romina y sus hermanos Sebastián y Julia, pudieron coincidir con Eduardo y Roberto, los gemelos que Santamarina procreó con su ex esposa, Itatí Cantoral. En compañía de toda su tropa, Romina se ha dado vuelo mostrando su talento para descender las montañas con sus esquís.

Su estilo en la nieve

A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz ha estado compartiendo algunas imágenes de este destino que su familia eligió para pasar las fiestas decembrinas: “Soy muy feliz aquí”, escribió sobre una selfie en la que aparece lista para ponerse el equipo de esquiar y descender junto a sus hermanos. Además de momentos especiales con su familia, la joven ha estado mostrando los looks que ha usado para esquiar, combinaciones que están inspiradas en una de las personalidades que más admira: “Mi fantasía Lady Di y la bolsa roja más bonita del mundo”, escribió como descripción de un álbum de fotos con sus mejores posados en la nieve.

Su referencia de moda

Para esta jornada de diversión, Romina llevó un conjunto de chaqueta y pantalón para esquiar negro, que combinó con un suéter de cuello alto rojo, detalle que hizo juego con el accesorio que lució en su descenso: un bolso del mismo tono. La actriz llevó un pequeño bolso Prada con el que posó recordando su época de modelo, una faceta que explotó antes de decidir continuar con el legado actoral de sus padres. Para complementar este look, llevó como complementos unas gafas negras y una banda blanca en la cabellera.

A través de sus historias, Romina compartió otra imagen de la Princesa Diana en una de sus visitas a la nieve como una clara referencia que tomó para crear los atuendos con los que la hemos visto disfrutar de estas vacaciones. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha revelado lo mucho que le gusta la moda, razón por la que este viaje ha sido una gran oportunidad para que muestre su estilo para sitios como Vail y sus temperaturas bajo cero.

Sus planes para el 2024

A inicios de diciembre, Romina Poza nos mostró un poco de su talento como modelo durante su posado para la portada digital de Hola.com México, donde con atuendos Chanel recordó su etapa en esta profesión que se convirtió en la antesala hacia la actuación. Durante esa conversación, la joven actriz nos confesó sus planes para el próximo año: “Seguir cumpliendo mis sueños de estar en proyectos que me gustan, en proyectos que a lo mejor para mí ahora son inalcanzables o que no he tenido la oportunidad de estar, me gustaría mucho lograr esa parte. Me gustaría muchísimo hacer teatro, es algo que me da mucho miedo, pero para mi carrera creo que es de las cosas más hermosas que existen, y pues nada, seguir creciendo y creciendo”, nos confesó en exclusiva.