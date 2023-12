La sincera confesión de Gloria Calzada sobre el despido más duro de su carrera

Con una extensa trayectoria, tanto en México, como en Estados Unidos, Gloria Calzada es ya una referencia en la conducción. A pesar de poseer una carrera llena de éxitos, la presentadora reconoció que no todo en su historia profesional ha sido miel sobre hojuelas y durante una sincera entrevista, para el canal de Youtube de su amiga Isabel Lascurain, la tapatía abrió su corazón y recordó el despido más difícil que enfrentó antes de que el programa Netas Divinas llegara a su vida. Durante su esta charla, Gloria recordó cuando, luego de estar un año en el programa Hoy, aceptó el cargo de editora de la revista de espectáculos, TVyNovelas, en su edición estadounidense, trabajo que desempeñó en Miami, una ciudad que ya conocía debido al tiempo que laboró para la cadena Telemundo a inicios del año 2000.

Su salida de Editorial Televisa

Si bien, aquella oferta de trabajo era una gran oportunidad para continuar pagando la hipoteca de la propiedad que tenía en ese entonces en Miami, Gloria reconoce que nunca le entusiasmó la labor en esta revista, por una especial razón: “Es lo peor que me pasó en la vida. Una, porque no me gusta hablar de la vida de los demás, pero me dio la oportunidad mi jefe, me dijo que yo podía darle a la revista un giro más de entretenimiento y no tanto de chisme y eso fue lo que hice”, recordó. Aunque intentó imprimirle su sello a la revista, su esfuerzo no fue bien recompensado: “Al final me corrieron horrible”, añadió.

La incertidumbre tras el despido

Para Gloria aquel despido le dejó un amargo sabor de boca debido a cómo sucedieron las cosas: “Literal, yo salí de Editorial Televisa con mi cajita. Me corrieron, porque yo creo que me hicieron un golpe de estado, no entendí nunca qué pasó, el chiste es que me corrieron de la manera más espantosa, en media hora, ya estaba afuera con mi cajita, me dieron dos meses de sueldo, de liquidación, entonces, imagínate el susto”, narró. Tras su salida de Editorial Televisa, Gloria enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida profesional: “Me las vi negras, porque yo no tenía ahorros, todo mi ahorro estaba metido en lo que es mi casa. Yo no tenía nada, estaba viviendo en casa de mi mamá, en una camita individual, con mi perrito Cosmo”, recordó.

Para la conductora, perder el trabajo de un momento para otro fue una situación que le costó trabajo asimilar: “Cuando tú ya has estado en un lugar muy elevado de popularidad, que te invitan en todos lados y de repente, ¡todo se va al piso!”. Para Gloria, la parte más difícil de procesar, fue el no tener claro hacía dónde iría su carrera después de este duro golpe: “Entras en una etapa increíble de incertidumbre, de miedo, me estaba muriendo del susto, yo no sabía para dónde iba a caminar mi vida, después de esa etapa, fue muy fea, estaba yo bastante demacradilla, bastante derrotada”, explicó. Fue entonces que decidió volver a nuestro país: “Me regreso a México a trabajar con mi hermano a su distribuidora de cine, me echó la mano. Salí adelante y ahí aparecen las Netas Divinas”.

La nueva etapa en su vida

Gloria Calzada recuerda que, para ella, Netas Divinas fue uno de los proyectos más especiales de su carrera donde trabajó por más de 11 años: “Las Netas Divinas, de alguna forma me salvó la vida”. La presentadora recordó cómo fue que llegó a sus manos este programa: “Un día Martha Figueroa me dijo: ‘Traigo la idea de proponer un programa, onda The View en cable y a ver qué tal me va’, le dije: ‘Porfa me invitas’”. Tras su salida de Netas Divinas, Gloria comenzó a escribir un nuevo capítulo con su canal de Youtube y su trabajo como escritora: “Siento que estoy en una segunda etapa y en la mejor etapa de mi vida”. En los últimos años, la mexicana consiguió un cargo por el que peleó desde que comenzó con sus coberturas en los Grammy Latinos: “Finalmente lo logré, estoy trabajando como enlace en México. Soy la representante de la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammys, para México” , comentó entusiasmada sobre su trabajo actual.