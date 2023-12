Más enamorados que nunca, Andrea Escalona y su novio protagonizan un nuevo posado

A sólo unos días de haber celebrado el primer cumpleaños de su hijo Emilio, Andrea Escalona compartió con sus seguidores en Instagram algunos detalles de su segunda Navidad con la familia que formó junto a su pareja sentimental, Marco Estrada. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy publicó algunos recuerdos de estas fiestas donde, sin duda, la presencia de su hijo le dio un tierno giro a esta festividad que pasó junto a su familia política. En este álbum destaca una foto en la que aparece muy enamorada junto al hombre que le devolvió la sonrisa luego del duelo que atravesó tras el sensible fallecimiento de su mamá, hace tres años.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En estas fotos, Andrea también incluyó una en la que aparece junto a sus suegros, quienes la recibieron con los brazos abiertos en su familia: “¡Feliz Navidad!”, fue la frase que eligió para acompañar estas instantáneas en las que se dejó ver muy enamorada del padre de su bebé, en una imagen en la que aparecen abrazados, sonriendo la cámara. En estas fotos también destaca una en la que aparece la presentadora junto a su bebé quien, para la Nochebuena lució un festivo suéter navideño con el que conquistó a los seguidores de su mamá en Instagram.

VER GALERÍA

Aunque Andrea está feliz con su relación, es muy cautelosa a la hora de compartir imágenes junto a su novio, debido a que él no pertenece al medio del espectáculo y le gusta respetar su privacidad: “Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana y estoy segura de que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente”, declaró la conductora, en entrevista con TvyNovelas, en febrero pasado, sólo un par de meses después del nacimiento de su hijo.

Si bien la relación de Andrea y Marco ha marchado de maravilla, como novios, la presentadora de Hoy confesó que sí le gustaría formalizar con el papá de su hijo y llegar al altar: “A mí sí me gustaría. Tampoco creo que estemos en 1980, de, quedaste embarazada, te tienes que casar. Si viene de un gusto, sí, si viene de crear una familia, sí, si viene de dar valores, de darle un ejemplo a mi hijo y que nos queremos y tenemos una bonita relación, claro que es un paso que en la relación nos gustaría dar, pero también podremos tener boda y bautizo juntos”, comentó Andrea quien todavía no celebra el bautizo de su bebé.

VER GALERÍA

El primer cumpleaños de su hijo

Fue el pasado 22 de diciembre cuando Andrea Escalona y Marco Estrada celebraron el primer cumpleaños de su hijo Emilio a quien celebró por todo lo alto esta fecha con una fiesta con temática del personaje favorito del bebé Winnie Pooh: “Eres lo mejor que me ha pasado ¡Feliz primer año mi amor!”, escribió la conductora junto a las imágenes del festejo del pequeño. Hace un par de meses, Andy le confesó al periodista Edén Dorantes que está viviendo la etapa más especial de su vida: “Me encanta ser mamá, me encanta mi marido, me encanta mi pareja, me encanta mi familia, me dan mucha paz y mucha tranquilidad”, reconoció.