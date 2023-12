Con Tokio como escenario, Galilea Montijo y su novio disfrutan de su amor

Desde hace unos días, Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, disfrutan de unas vacaciones en Japón, país que los ha dejado con la boca abierta por su riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica. A través de redes sociales, la pareja ha estado compartiendo varias imágenes de estes viaje que se ha convertido en el escenario de las fotos juntos más románticas, tal como lo mostró hace unas horas el modelo español quien usó su cuenta de Instagram para publicar un romántico posado con la conductora. Después de disfrutar de los primeros meses de su noviazgo en privado, recientemente, Galilea Montijo decidió hacer pública su relación con el español a quien presentó oficialmente a inicios de noviembre pasado, cuando posó por primera vez con el modelo. A partir de ese momento, la pareja ya no esconde sus sentimientos y, a través de instantáneas, ha querido hacer partícipes a sus seguidores de su historia de amor.

Las nuevas fotos de sus vacaciones

Después de que Galilea Montijo posteó las primeras fotos juntos en Japón, hace unas horas, Isaac Moreno publicó un álbum de su paso por Tokio, en el que destaca una imagen de ellos abrazados, un momento que quiso guardar en su feed. Como buen modelo, Isaac ha estado aprovechando los paisajes japones para posar para la fotógrafa más especial, Galilea Montijo, quien ha mostrado su talento detrás de la lenta captando las imágenes más memorables de estas vacaciones que recordarán como las primeras que realizaron juntos tras su flechazo.

Atuendos a juego

Además de amor, en este viaje, Galilea Montijo e Isaac Moreno han demostrado que también comparten estilo, debido a que en la foto en la que aparecen juntos se ven usando atuendos a juego en color negro. Con gorros, gafas y botas parecidas, la pareja ha estado conjuntando sus looks, en los que la comodidad ha sido su fuente de inspiración. Para recorrer las calles de Tokio, Galilea y su novio han elegido prendas y calzado confortables para visitar los rincones más espectaculares de esta ciudad que les ha regalado los escenarios más coloridos.

Agradecida con Cupido

Hace unos días, durante el programa especial de Hoy que se transmitió en Navidad, Galilea Montijo destacó durante una dinámica con César Lozano que una de las cosas más importantes que le ocurrieron este 2023 fue encontrar el amor al lado de Isaac Moreno, el hombre que le devolvió la sonrisa después del divorcio: “Encontré el amor, así de rápido, porque Diosito me quiere mucho”, comentó haciendo referencia a que Cupido la sorprendió poco tiempo después de haber regresado a la soltería.

El mes pasado, Galilea Montijo habló con la prensa de este viaje a Japón que disfrutaría con Isaac Moreno, incluso, confesó que había extendido su periodo vacacional para disfrutar al máximo con el español: “Este año me voy muy lejos, me voy hasta Asia, estoy muy contenta porque me voy a agarrar unos días de más, de los que me corresponden, pero me los merezco y estoy muy contenta”, reveló. En aquel encuentro con los medios de comunicación, Galilea reveló que decidió organizar estas vacaciones debido a que su hijo Mateo no pasaría las fiestas con ella: “Mi niño se va con su papá este año, con sus hermanos. Lo platicamos y estamos contentos, porque también se va con su papá a surfear y se van por ahí a un lugar y luego se van a ir a un lugar frío y me da mucho gusto que también él conviva con sus hermanos y con su papá”, finalizó.