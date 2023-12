José Emilio, hijo de Mariana Levy, reconoce el apoyo de sus tíos, Coco y Patricio

Con el corazón en la mano, José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, hace un balance de su 2023, un año que trajo consigo varios acontecimientos y que lo llevó a transitar por periodos de complejidad. Tras tomar la decisión de pasar la Navidad solo, a pesar de las invitaciones que recibió de sus tíos, Pato y Coco Levy, está listo para dar la bienvenida al Año Nuevo en compañía de sus amigos, a quienes ha llamado su familia por elección. Abierto como suele ser con los medios de comunicación, el joven habló de cómo se siente en estos instantes, en el que sus tíos maternos también han sido su principal apoyo para salir adelante, algo que valora demasiado.

El 2023 de José Emilio

Abierto como suele ser durante sus charlas con algunos espacios, José Emilio hizo un balance del año que despide, enteramente seguro de que a pesar de las adversidades, la situación se ha tonado favorable para él. Mirando con optimismo su nueva realidad, es como asume este capítulo, motivado también a seguir avanzando. “Este año fue un año lleno de nuevas experiencias, de emociones, de cosas que jamás me imaginé que podían llegar a pasar. El tiempo pasa y el tiempo seguirá y ni modo, hay que echarle ganas a esta vida y es la única forma de salir adelante…”, expresó el joven en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano, en el que además aseguró que pasaría la Navidad solo comiendo pizza.

En su plática con la emisión de espectáculos, el también nieto de Talina Fernández ahondó en el sentimiento que lo embargó meses atrás, cuando su vida tocó situaciones complicadas. Sin hacer mención de estos acontecimientos, confirmó que hoy se encuentra en mejor estado. “Yo afortunadamente estoy bien, tuve ya mi momento de estar cabizbajo y con la cabeza un poco hacia abajo, pero pues ya, otra vez estamos con la frente en alto para echarle la mejor de las ganas posibles en esta vida y poder salir adelante…”, dijo.

El apoyo de sus tíos, Coco y Patricio Levy

A pesar de la muerte de su mamá, Mariana Levy, José Emilio se siente orgulloso de contar con el apoyo de su familia materna, especialmente de sus tíos, Coco y Patricio Levy, quienes han sido su soporte y apoyo a lo largo de estos años, tal como lo hiciera su fallecida abuela Talina Fernández. De hecho, el joven habló de lo mucho que aprecia estas actitudes hacia él. “Ellos simplemente están dejando que yo abra mis alas y tome mi camino, pero si las alas fallan y me caigo, yo sé que ellos van a estar ahí para cuidarme y para apoyarme y decirme: ‘No, por ahí no’. Yo a ello los estimo muchísimo, los quiero muchísimo y pues espero que ahorita con todo lo que estén pasando estén lo mejor posible y yo igual, para ellos siempre voy a estar, es un amor incondicional…”, dijo.

¿Cómo celebrará el Año Nuevo?

Mientras tanto, José Emilio alista todo para celebrar el Año Nuevo como se merece, en compañía de sus seres queridos y con un festejo que al parecer él ha organizado, según comentó durante la reveladora charla. “El 31 hay reunión aquí en mi casa con todos mis amigos, vamos a empezar el año de la mejor forma, todos unidos…”, reveló. De esta manera, el también hijo de José María Fernández ‘El Pirru’, se dispone a recibir el 2024 con las mejores perspectivas, con todo el ímpetu para salir adelante y continuar dando forma a sus proyectos y planes. En ese tenor, y sobre lo que más le apasiona de la Navidad, dijo: “A mí lo que más me gusta de la Navidad sinceramente siempre ha sido hacer el pavo. Hacer la cena de Navidad es lo que más me encanta y me fascina todo el procedimiento al hacer el pavo. Tengo muchos amigos, familia ya no tanta, amigos que se han vuelto familia por elección, tengo muchos y ya me han invitados…”, compartió.

