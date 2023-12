Eiza González cierra sus redes sociales y su mamá revela el motivo de esta decisión

El 2023 fue para Eiza González un año contrastante. A la par de sus éxitos profesionales en cine y televisión, la actriz enfrentó situaciones personales complejas, así lo reveló en uno de sus profundos mensajes el cual publicó en días pasados en su cuenta oficial de Instagram. Tras esa comentada publicación, la actriz tomó la determinante decisión de cerrar sus redes sociales, un suceso que acaparó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido. Ante este panorama, la madre de la intérprete, Glenda Reyna, dio a conocer la razón detrás de esta medida tomada por su famosa hija, dando detalles de cómo se encuentra mientras espera la llegada de un nuevo año, el cual confía traiga consigo muchas satisfacciones.

¿Qué ha dicho la mamá de Eiza González?

Luego del texto con el que Eiza se despidió del 2023, la actriz cerró su cuenta de Instagram en la cual interactúa de manera constante con los usuarios. Dada la atención que a diario presta a esta comunicación, ha sido su madre, la señora Glenda, quien ahora se encarga de atender cualquier asunto relacionado con su hija, según explicó al dar a conocer la razón detrás de la decisión que puso en alerta a los fans de la estrella mexicana. “Hola chicos y chicas. Mi princesdoll, @eizagonzalez, se ha tomado un descanso decembrino para así reiniciar el 2024 descansada y feliz…”, se puede leer al inicio del texto que Reyna dio a conocer en sus redes personales, una nota que de inmediato provocó las reacciones de los seguidores.

Para hacer más emotivo su mensaje, Glenda ilustró el mismo con una foto de Eiza posando de manera casual durante un paseo. En la imagen, la actriz se deja ver con un look de jeans, botas, una blusa sin mangas y sombrero mientras camina con una de sus mascotas. De esta manera, Glenda ha decidido apoyar a su hija, pues tomando en cuenta la cercanía que ella tiene con sus fans, ha abierto el canal de comunicación a través de sus propias redes. “Para cualquier cosa importante de ella contactarse por favor conmigo por este medio. Les deseamos felices fiestas, muchas bendiciones y todo nuestro agradecimiento y bendito 2024”, escribió ella al final de su mensaje, el cual ha recibido miles de “me gusta” y varias dedicatorias con buenos deseos para el año que está por comenzar.

El contundente mensaje de Eiza González

Con el corazón en la mano, Eiza hizo un balance de lo que fue para ella el 2023. En las líneas que publicó hace apenas unos días en Instagram, habló de lo contrastante del año que termina. “Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando la estabilidad. La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama. Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Cavé muy profundo y trabajé en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta que nunca y más destrozada que nunca”, escribió.

A pesar de las dificultades a las que pudo haberse enfrentado. Eiza asume con la actitud más positiva lo vivido a lo largo de estos meses, asumiendo con total emoción lo que pueda venir con el inicio del 2024. “Supongo que este año estaba destinado a prepararme para lo que vendrá el próximo año. Simplemente estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme, por cuidarme y amarme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me llena de esperanza y agradecimiento. Gracias a todos por sumarse a este 2023 nos vemos el año que viene”, dijo. De esta manera, la actriz hace un cierre de año extraordinario, dispuesta a hacer una merecida pausa en compañía de sus seres queridos, especialmente de su madre, quien no se aparta de su lado en ningún momento.

