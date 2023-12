Una vez más, North West le hace un guiño a su papá Kanye West usando una de sus icónicas prendas

Con 10 años de edad, la primogénita de Kim Kardashian, North West ya es toda una celebridad. Después de convertirse en tendencia, luego de que se anunciara su debut en la música con una colaboración en el nuevo disco de su papá, Kanye West, con el tema Slide, la niña volvió a acaparar los titulares, esta vez, por el guiño que hizo al estilo de su padre durante la cena de Navidad con la que las Kardashian celebraron la Nochebuena. A través de Instagram, Kim compartió algunas de las fotos más especiales junto a sus cuatro hijos y fue ella quien reveló que, una vez más, la mayor de los hermanos West eligió una prenda que anteriormente había usado el rapero.

La íconica chaqueta Balmain

Después de que en la última temporada del reality familiar, North West mostrara que heredó el gusto por la moda, criticando algunos atuendos de la pasada MET Gala, la niña eligió una de las prensas que su papá usó en 2016, en este evento, para usarlo en la reunión familiar donde el DJ reprodujo el famoso fragmento de su canción con la que ha ganado fama bajo el nombre artístico de Ms. Westie. Fue la propia Kim Kardashian quien reveló en sus historias que su hija llevaba la chaqueta con la que su padre desfiló en la alfombra roja de la MET hace 8 años: “Ya saben, North revisó los archivos para elegir la chaqueta Balmain de su padre en la MET”, se lee sobre una imagen donde Kim explica el origen de esta prensa.

Un homenaje al estilo de Kanye

Para la celebración de Navidad, North eligió la icónica chamarra confeccionada por Balmain con la que brilló junto a Kim Kardashian en aquella MET Gala donde su entonces esposa llevó un vestido a juego, en color plateado, de la misma firma. Esta no es la primera ocasión que North West le hace un guiño a su padre a través de la moda, la primera vez que la niña causó sensación con ropa memorable del clóset del rapero fue en junio del año pasado cuando arribó a la Semana de la Moda de París con la famosa chaqueta Varsity azul cobalto de la extinta firma Pastelle, el primer proyecto en el que Ye incursionó en la moda y que llevó durante los American Music Awards en 2008.

Como cada año, desde el divorcio de sus padres, North West y sus hermanitos formaron parte de la espectacular cena de Navidad que ofreció su mamá para el resto del clan y para los amigos más cercanos de la familia, como París Hilton. A pesar de que no compartió esta fecha con su papá, North le quiso hacer este guiño para tenerlo presente durante esta fiesta donde la vimos muy divertida junto a sus primos. Recientemente, Kim Kardashian compartió en el reality familiar que guarda en una gran bodega ejemplares con las colaboraciones de Kanye para varias firmas, con el propósito de que sus hijos tengan acceso a todas esas prendas.

La confesión de Kim Kardashian

A principios de diciembre, Kim Kardashian asistió al podcast Angie Martinez IRL donde por primera ocasión habló de por qué ha querido proteger a sus hijos promoviendo el amor a su padre, a pesar de las diferencias entre ellos: “Yo tuve al mejor padre y tengo los mejores recuerdos y experiencias y es todo lo que quiero para mis hijos, tanto como lo puedan tener. Si ellos no saben todo lo que se dice o lo que pasa en el mundo, es porque no quiero transmitirles esa energía. Un día me agradecerán no hablar mal de su padre como podría hacerlo”, comentó entre lágrimas. En esa conversación, la empresaria contó cómo hace para que los niños no tengan conocimiento de información de los medios: “North tiene una cuenta de Tik Tok en mi teléfono, sólo en mi teléfono. Protejo a los niños para que no vean la tv”, reveló asegurando que es un trabajo de tiempo completo.