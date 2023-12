La crisis de salud que matuvo a Andrea Meza alejada de la televisión

A lo largo de su carrera, Andrea Meza ha procurado ser muy transparente con sus seguidores, por lo que a través de sus redes sociales suele compartir con ellos los detalles más especiales de su día a día y de los acontecimientos que han marcado su vida, como lo fue su reciente compromiso con Ryan Antonio. Y aunque suelen ser buenas noticias las que la presentadora de Telemundo suele compartir, en publicaciones reciente la hermosa mexicana se acercó a sus fans para compartir con ellos la razón por la que se había mantenido alejada de la televisión y de las redes sociales, revelando que debido a una crisis de salud que se salió de control tuvo que tomar distancia y enforcarse en su recuperación. Y aunque en un inicio generó cierta preocupación entre sus fanáticos, se encargó de calmar los ánimos al afirmar que se encuentra bien y fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Andrea?

A través de sus historias de Instagram, Andrea se mostró emocionada por estar de regreso en el trabajo, luego de pasar varios días en recuperación, especialmente por haber vuelto a la televisión en plena Navidad. “¡Superfeliz de volver a trabajar en un día tan especial!”, expresó la presentadora, quien se dejó ver en un look rojo y guapísima como siempre. “Me dio influenza hace unos días y el medicamento que me dieron me causó una reacción alérgica que me tuvo alejada de la pantalla varios días”, agregó la Miss Universo 2020.

En ese mismo sentido, Andrea explicó que, gracias al tratamiento que recibió, pudo recuperarse rápidamente, por lo que incluso pudo pasar unos días con su familia en su natal Chihuahua, a donde fue acompañada de su prometido. “Con el tratamiento indicado mejoré rápido y aquí estoy de vuelta. Además, pude ir a México a visitar a mi familia. Ya les compartiré un poco de estos días”, expresó la exreina de belleza, quien además compartió una serie de fotografías de su estancia en el hospital, en donde se le podía ver desde la cama y canalizada.

Lista para una nueva etapa en su vida

El pasado mes de octubre, Andrea vivió uno de los instantes más especiales de su vida, al comprometerse con su novio Ryan Antonio. Como si se tratara de una escena sacada de una película romántica, Ryan se arrodilló frente a Andrea, en plena Quinta Avenida de Nueva York, para pedirle a la exMiss Universo se casara con él, sacando de sus bolsillos una elegante caja negra, la cual contenía la impresionante sortija de compromiso con la que sellaría su compromiso. Ante la mirada de algunos de sus seres queridos y medios de comunicación, la hermosa mexicana no pudo contener su emoción, por lo que de inmediato aceptó la propuesta de su novio.

Tras haber dicho el esperado ‘Sí, acepto’, la chihuahuense compartió sus primeras impresiones con la revista People en Español, a quien le contó cómo se sentía ante la sorpresa que le dio Ryan, el guapo influencer que próximamente se convertirá en su esposo. “No puedo creer todo lo que acaba de suceder", dijo la presentadora de Telemundo a la publicación. "No me lo veía venir, no lo esperaba. Este lugar significa mucho para los dos, así que estoy soñada", expresó emocionada, al recordar que justo fue la ciudad de Nueva York quien vio nacer su relación, pues a pesar de que se conocieron antes de que Andrea ganara Miss Universo, se hicieron novios una vez que la mexicana fue coronada, por lo que el primer año de su noviazgo lo vivieron en La Gran Manzana, pues fue el lugar de residencia de Meza durante su reinado.