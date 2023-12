La tajante respuesta de Alejandro Speitzer a los rumores sobre su visita a su tierra natal, Culiacán

Las fiestas de fin de año siempre serán un buen pretexto para volver a nuestras raíces y reconectar con nuestros orígenes. Algo que Alejandro Speitzer tiene muy claro, por lo que ha aprovechado esta temporada para pasarla en familia en su natal Culiacán, Sinaloa. Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales, donde ha compartido algunos detalles de sus días al norte del país, dejándose ver sumamente feliz de estar de nuevo en casa y disfrutando de estar en familia. Sin embargo, el actor no ha logrado librarse de los rumores y especulaciones en torno a su persona, pues hace unos días un medio de comunicación hizo eco de información no verificada, sacada de redes sociales, que tenía que ver con el viaje que el intérprete realiza por su ciudad natal y su visita a un restaurante, por lo que al enterarse de lo que se estaba diciendo de él, no dudó en aclarar la situación, pidiendo respeto a su privacidad y al momento tan especial que esta viviendo por estas fechas.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Alejandro pone un alto a los rumores

Luego de que se difundiera una nota en la que se aseguraba que Alejandro habría pagado la cuenta de todos los comensales que se encontraban en un restaurante que él visito en Culiacán, con la finalidad de que se respetara su privacidad, el actor no dudó en desmentir dichas versiones, mostrándose sumamente consternado ante lo que se decía sobre él y poniendo un alto a las especulaciones sobre su vida. “Oigan, neta, tantita responsabilidad con lo que comunican. Déjenme disfrutar de mi tierra y paren de inventar tonterías. Gracias”, expresó el protagonista de series como El Club u Oscuro Deseo en su perfil de X (antes Twitter).

Su viaje a Culiacán

Una vez aclarados los rumores, el actor se dispuso a compartir algunos vistazos de su visita en Culiacán, un viaje que ha compartido de la mano de su hermano, el también actor Carlos Speitzer, con quien se le ha visto comiendo en un puesto de tacos en la calle, visitando el estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán, así como practicando en una jaula de bateo, dejando en claro así que, como buen culichi, es un apasionado de ‘El Rey de los Deportes’. “Culichitown: Mis paisanos, las mixtas, los tomateros, el agüita de cebada… Lo que extrañaba mi tierra”, compartió el intérprete al pie de un álbum de fotografías en el que mostró detalles de su paso por Culiacán.

La complicidad de Carlos y Alejandro

El año pasado, Carlos Speitzer contó en entrevista para el programa Snserio de Multimedios, cómo fue que los Speitzer llegaron a la actuación. Según recordó, desde muy pequeño supo que su futuro estaba frente a las cámaras: “Como un juego, yo quería salir en la televisión, así empieza todo, realmente no era algo que pasara por la cabeza de mis padres, pero la vida puso a mi papá en la Ciudad de México. Cuando llegamos decían: ‘¿A dónde lo voy a llevar?, aunque sea con Chabelo’ y sale la convocatoria para la segunda generación del CEA infantil. A los seis meses hice mi primera telenovela y así empieza todo”. Cuando Carlos ingresó a sus clases de actuación, Alejandro era muy pequeño: “Mi hermano en aquel entonces era un bebé. La escuela en ese entonces estaba sobre Periférico a unas cuadras de la empresa, mi mamá me esperaba afuera con mi hermano en brazos”.

Conforme fue creciendo, Alejandro se sintió inspirado por su hermano Carlos y quiso seguir sus pasos, fue entonces que obtuvo su primer trabajo en un comercial: “Un día empieza: ‘Yo quiero hacer un casting’. Lo meten a un casting al que yo había ido, pero porque el que hacía el casting dijo: ‘Que entre’ y Alejandro se había caído y traía un ojo morado, después buscan a Alejandro para un comercial”, tras su exitoso debut en televisión en aquel comercial donde justo necesitaban un niño de cuatro años con un golpe, Speitzer comenzó su carrera formalmente: “Después Rosi Ocampo busca a mi hermano para hacer Rayito de luz”. A partir de ahí los hermanos se convirtieron en los consentidos del público infantil, un sector para el que hicieron varias telenovelas, de hecho, fue justo en aquella época que Alex comenzó su amistad con Danna Paola, su amiga hasta el día de hoy.