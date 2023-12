Contundente, Juan Soler hace frente a las críticas

Agradecidos por el camino que han recorrido juntos, Juan Soler y Paulina Mercado se han convertido en una fuerza de apoyo mutuo ante el reciente episodio de salud que ha enfrentado la conductora, quien se sometió a un procedimiento quirúrgico en el que le fue extirpado un tumor en el cerebro. Mientras acompaña a la presentadora en su recuperación, el argentino ha arrancado con las grabaciones de la telenovela Tu vida es mi vida, melodrama de Televisa en el que encarna al padre de la protagonista -interpretada por Susana González-, si bien, entre los actores hay apenas siete años de diferencia en la vida real, el asunto ha quedado solucionado gracias a una perfecta caracterización de Juan. El poder dar vida a un personaje que prácticamente tiene su edad ha sido altamente gratificante para Soler, quien ha expresado el entusiasmo con el que asume esté nuevo proyecto señalando que prefiere hacer caso omiso de los comentarios adversos que han surgido respecto a su papel.

Juan Soler sobre su nuevo personaje de telenovela

Siempre profesional frente a cualquier desafío, el también conductor dejó en claro que está orgulloso de poder ser parte de esta historia: “Vengo ya desde hace mucho tiempo interpretando a personajes de mi edad. Nunca interpreté personajes o nunca busqué permanecer dentro de una edad que no me corresponde. Soy un hombre que tiene 57 años, estoy haciendo un personaje de esa edad, de hecho este personaje es tres años más grande que mi edad cronológica”, comentó en una entrevista para el programa Sale el Sol, “Pero no le tengo miedo, de hecho, estoy feliz de hacerlo, de estar protagonizando a Lorenzo, que es el patriarca de la familia”.

Contundente, Juan aclaró que no le preocupa el tema de la edad o los personajes que podrían llegar a él en el futuro: “No le corro a mi edad, no me espanta todo esto, sí hay crítica, muchísima crítica en las redes sociales”, comentó antes de mandar un mensaje de cariño a sus fans: “Ay, redes queridas, las amo”. Asimismo, el actor expuso cómo toma las críticas que se han desatado en internet: “Generalmente dejas pasar esos comentarios, solo lo lees”, dijo, “Ya tenemos el cuero muy duro, al principio uno se sacaba de onda, te enojabas”.

Cómo hace frente a las críticas

Haciendo una breve retrospectiva, el actor compartió que la experiencia le ha llevado a hacer frente con mayor madurez las opiniones de los usuarios en línea: “Ya llevo muchos años en esto y hoy cambió la percepción que muchos de nosotros tenemos hacia la gente que está en las redes”, indicó para luego hablar de las herramientas que le ha brindado la terapia para sobrellevar este tipo de circunstancias: “Uno trabaja mucho con psicólogo, lees mucho, vas a cursos, porque definitivamente manejar tanta agresividad, tanta animosidad en contra de la persona, porque a parte no es que agredan tu entorno, te agreden a ti directamente, entonces uno, que está muy trabajado, pasamos de sentir una profunda lástima por esta gente que insulta, que segrega, que te pone calificativos, que te adjetiva permanentemente en las redes, que buscan el más mínimo error”.

Recurriendo a un dicho, el histrión hizo énfasis en cómo los años en el medio le han permitido no darle importancia a los haters: “Es como se dice, haz un millón de favores, no hagas uno y te van a recordar por ese favor que no hiciste, nadie va a recordar el millón de favores (...) La verdad que ya los que estamos grandes y ya estamos desde hace muchos años en esto, el cuero ya está muy duro”.

