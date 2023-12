De la mano de su novia, Karla Laveaga, Alejandro Fernández protagonizó un romántico posado

Para Alejandro Fernández no hay nada más importante que la unión familiar, por esta razón, para las fiestas decembrinas decidió que, este año, su propiedad en Vallarta sería el punto de encuentro para celebrar juntos la Navidad. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un álbum con las fotos más especiales de la cena familiar en la que tuvo como invitados de lujo a su mamá, doña Cuquita, sus hijos, sus nietas, sus sobrinos y su hermano Gerardo, para el cantante, su invitada especial fue Karla Laveaga su novia, con quien posó para una romántica instantánea que ambos compartieron en sus redes sociales. Después de más de 13 años juntos, la relación entre el cantante y la influencer marcha viento en popa, de hecho, la pareja disfrutó de un viaje juntos recientemente a La Paz, Baja California, donde se dejaron ver más enamorados que nunca.

Una Navidad llena de amor

A diferencia del año pasado, cuando festejaron la Navidad en la nieve, en Colorado, esta vez, El Potrillo quiso pasar esta fecha en casa junto a sus seres queridos, con el mar de testigo. A través de Instagram, el cantante compartió un álbum con los momentos más destacados de esta cena en el que él presumió su amor con Karla posando con el enorme árbol de Navidad como telón de fondo, la foto, que también compartió Karla en sus historias, la pareja luce muy enamorada, lanzando una sonrisa a la cámara. El intérprete de Como quien pierde una estrella, eligió como portada de este álbum una especial imagen junto a su mamá y a Mía, hija de su primogénito Alex Fernández.

La unión familiar

Para Alejandro Fernández, la familia tiene un valor muy especial, debido a que su padre don Vicente Fernández siempre procuraba reunir al clan para crear memorias, por esta razón, desde que el Charro de Huentitán murió, Alejandro y sus hermanos han querido mantenerse cercanos. En ese sentido, El Potrillo le confesó hace dos años a Anette Cuburu que fue durante la pandemia que él decidió fortalecer su relación con sus hijos: “Me he acercado más sobre todo con mis hijos, porque sentía que cada uno ya había tomado su rumbo, sus vidas y no nos había dado que a veces pasábamos dos meses sin vernos. En el aislamiento nos encerramos y era 24/7 todo el día en la playa, me acaban de entregar mi casa de Puerto Vallarta y ahí fue donde nos refugiamos”.

Debido a que su propiedad en Vallarta ha sido escenario de grandes acontecimientos familiares, los Fernández se reunieron ahí para esta Navidad donde vimos a Cayetana y Mía, las nietas del cantante, muy emocionadas abriendo los regalos y posando con sus trajes de baño, ya que una de las actividades que adoran disfrutar en la casa de la playa son los chapuzones en la alberca, de ahí que El Potrillo también haya compartido una tierna foto de su nieta mayor con su look más estiloso para la piscina.

La familia, el motor de Alejandro Fernández

En mayo pasado, Alejandro Fernández se sinceró en entrevista con Yordi Rosado sobre la importancia que tiene para él su familia: “Básicamente es mi motor, lo que me hace responder a cualquier cosa, ellos son la gasolina, los que me dan la energía para poder salir adelante”. En aquella charla, Alejandro reconoció que relación con sus hijos y ahora con sus nietos, es lo más importante para él: “Ha sido y será el trabajo más importante que me ha dado la vida, siempre que tengo oportunidad le doy gracias a mis hijos de que me hayan enseñado a ser padre, siendo ellos mis críos, porque también me hicieron la vida más fácil, tengo muy buenos hijos, tengo hijos maravillosos, nos llevamos increíble, nos llevamos fantástico, tenemos una relación espectacular. Trata de que, el tiempo que me quitaba la carrera reponerlo cuando estaba en casa”, dijo