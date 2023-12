Orgullosa de su amistad, Lucero Mijares expresa su cariño por Michel Kuri

Luego de la ruptura sentimental entre Lucero y Michel Kuri, la relación de amistad y cordialidad que consolidó la expareja a través del tiempo quedó intacta. Así lo confirmó la cantante al referirse a su exnovio, quien de igual manera extendió su cariño hacia los hijos que la intérprete procreó en el pasado junto a Mijares. Precisamente, Lucerito, de 18 años, se refirió a su cercanía con el empresario, por quien tiene un cariño inmenso dada la convivencia que mantuvieron a lo largo de los años. De hecho, reveló que Michel ya pudo asistir a disfrutar de la obra musical El Mago, el proyecto de teatro con el que hizo su gran debut sobre los escenarios. Por tal motivo, la incipiente cantante y actriz le deseó lo mejor al ex de su mamá, reaccionando de igual manera a los rumores surgidos en días pasados, los cuales aseguraban que Kuri ya se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, información que él mismo habría desmentido a través de un programa de radio.

¿Qué dijo Lucero Mijares de Michel Kuri?

Con la amabilidad que la distingue, Lucerito se dispuso a conversar con la prensa recientemente, espacio en el que se le preguntó por las especulaciones relacionadas con el supuesto nuevo romance de Michel Kuri, versiones que la tomaron por sorpresa. “Ah, caray, no sabía…”, dijo de manera simpática, declaraciones replicadas por medios de comunicación como Imagen Televisión o Televisa Espectáculos. En ese sentido y sin confirmar nada, agregó: “Pues ahora sí que sea feliz, que la pase muy bien que con quien quiera estar que sean felices, que la pasen bien y pues que no se lastimen el uno al otro. Pero eso sí no me lo sabía…”, compartió en la breve charla, en la cual dio muestra de su desenvolvimiento y seguridad ante sus encuentros con la prensa, ávida por conocer sus opiniones sobre diversos temas.

El cariño de Lucerito por Michel

Entre otras cosas, Lucerito hizo énfasis en el gran cariño que tiene por Michel Kuri, a pesar de la ruptura amorosa entre él y su mamá. Después de todo, el término de la relación se dio de mutuo acuerdo y en los mejores términos, pues el respeto siempre fue y será prioridad para ambos, lejos de la decisión que pudieran tomar de ahora en adelante. “Yo a él lo amo, ha sido por muchísimo tiempo, pues se ha vuelto muy cercano a mí, muchas gracias. Sigue muy presente…”, expresó la jovencita, quien ha sido transparente al tocar aspectos de su vida personal frente a las cámaras, en específico lo relacionado con la separación de Lucero y Michel, tras una década juntos como novios eternos, recordando la manera en que la cantante hablaba de su romance con el empresario.

De igual manera, Lucerito no puede estar más contenta con Michel, pues ha revelado que entre los asistentes a la obra El Mago, también ha estado presente el empresario, a quien hoy pude considerar su amigo. De hecho, la joven intérprete ha hablado de cómo Kuri ha reaccionado al ser testigo de su incursión en teatro, una de sus más grandes pasiones. “Está súper contento, súper orgulloso de mí y eso lo agradezco muchísimo porque nos hemos llevado muy bien, hemos tenido una muy bonita amistad…”, expresó la chica de 18 años, feliz por la estabilidad que prevalece en este momento de su vida.

Los mejores deseos para el ex de su mamá

Recordemos que en días pasados, el nombre de Michel Kuri acaparó titulares tras surgir el rumor de un nuevo romance, noticia dada a conocer en el espacio radiofónico de Maxine Woodside. Sin embargo, fue la misma comunicadora quien retomó supuestas palabras del empresario desmintiendo lo dicho. Ante esta noticia, Lucerito no escapó de ser interrogada en su reciente encuentro con los medios, asegurando desconocer todo lo que se dice y poniendo en duda esas versiones. Aun así, envió sus mejores deseos al ex de su mamá. “Le deseo mucho bien, mucha buena salud, lo que sea de cada quien… No tenía idea, ahora sí que mi mamá no me lo había platicado, no sé si sea puro chisme, por si las moscas, que sean muy felices y que disfruten al máximo…”, dijo.

