La celebración de Danna Paola con la familia de su novio Alex Hoyer

Después de tres años de noviazgo, la relación de Danna Paola y Alex Hoyer es cada día más formal. La pareja, quien además de amor comparte su pasión por la música, disfrutó anoche de una pre-celebración navideña con la familia del cantante. A través de su cuenta de Instagram, Danna Paola compartió algunas imágenes del festejo que disfrutó con su familia política, quien la consintió con varios manjares venezolanos como las hallacas, uno de los platillos que se sirvió en la cena donde la mexicana posó junto a la familia de su novio: “Pre Navidad familiar México-Venezuela de mucho amor”, escribió la cantante como descripción de este álbum.

La pre Navidad con los Hoyer

En las imágenes, vemos a Paola posando junto a los papás de Alex, doña Loly Hoyer y don Nestor Daniel Hoyer, reconocido por su trabajo como vocalista de la popular agrupación Los Terrícolas. En las fotos, también vemos a Danna junto a sus cuñadas, Dannelly y Marielly Hoyer, hermanas de Alex. Esta publicación fue retomada por su suegra quien escribió en sus historias: “Te amo”, junto a la etiqueta de la cuenta de la mexicana, quien compartió también una instantánea de la deliciosa cena que disfrutaron en casa de los Hoyer. El año pasado, el papá del cantante confesó en entrevista para Ventaneando lo contento que se encontraba Alex con su noviazgo con Danna: “Lo más importante de todo esto es ver a mi hijo feliz”.

Su amor por Venezuela

En julio pasado, por primera ocasión, Danna Paola y Alex Hoyer ofrecieron su primera entrevista juntos durante su aparición en el podcast EDN & Friends, donde la cantante confesó que, en los últimos años, se ha sentido más cerca que nunca de Venezuela, un país al que le guarda un gran cariño: “Yo estoy rodeada de Venezuela, es muy chistoso, ahora toda mi vida está rodeada de venezolanos: Alex, mi productor, Manu, mi stylist, obviamente, la familia de Alex. Yo digo: ‘Qué increíble y qué coincidencia de la vida’, es una cultura que a mí me fascina y que se combina muy bien con la mexicana”, reconoció la también actriz.

España, un lugar muy especial

En aquella entrevista, Danna Paola recordó cómo fue que ocultaron su relación durante los primeros meses: “Yo estaba haciendo un programa para España que se llamaba Pop Star, padre la experiencia, yo recuerdo fumar cigarros con Isabel Pantoja en el baño, eso es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, Isabel Pantoja, guau. Fue una experiencia bien chida, España fue un lugar bien importante para nosotros”, comentó Danna quien también contó cómo fue qué su romance se hizo público durante el verano del 2021: “Le dije vamos de vacaciones, terminando el proyecto, vamos a Ibiza. Yo jamás había ido a Ibiza, era pandemia, en Ibiza estaba todo cerrado”, narró.

Aunque para ese entonces llevaban meses guardando el secreto de su relación, en aquel viaje a Ibiza fue donde fueron captados por primera ocasión por los paparazzis: “Estábamos en un barco, a la mitad de la nada, nos tomaron fotos de ese viaje en el yate. Yo siento que alguien dio el pitazo. Fue alguien del equipo”, comentó Danna sobre la persona que filtró la información: “Ya teníamos una relación”, añadió. En esa entrevista juntos, la cantante también compartió cómo es su relación: “No somos celosos, no peleamos, debatimos, tenemos tan buena comunicación que hay un debate”. Por su parte, Alex Hoyer reconoció que su relación se encuentra en su mejor momento: “Nosotros hemos crecido juntos mucho, la relación ya no se siente igual, porque ya no es la misma de cuando empezó”.