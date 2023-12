El emotivo mensaje de Poncho Herrera para sus compañeros de RBD tras el cierre de su gira

Tuvieron que pasar más de 15 años para que RBD volviera a los escenarios y vaya que lo hicieron en grande, pues lograron conquistar varias ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México con su exitoso Soy Rebelde Tour, con el cual lograron agotar cada una de las localidades de los recintos en los que se presentaron, reviviendo en cada una de las fechas la nostalgia de sus fans y la misma euforia que vivieron hace más de una década. Sin embargo, este reencuentro fue un tanto agridulce para los seguidores de la banda, pues sin duda muchos de ellos tenían la ilusión de que por lo menos en uno de los conciertos que ofreció el grupo, estuviera presente de alguna manera Pocho Herrera, quien desde la separación de la agrupación, se ha mantenido al margen de la misma, con la finalidad de llevar su carrera de actor más allá de lo que fue su etapa en Rebelde y RBD. Algo que finalmente no sucedió, pues debido a sus compromisos laborales, le fue imposible al intérprete acompañar a sus compañeros de banda en alguno de los shows, lo que causó cierta tristeza en sus fans. Eso sí, Poncho siempre dejó en claro su apoyo total a los RBDs, por lo que incluso les ha enviado un cariñoso mensaje a sus compañeros a través de sus redes sociales, donde se ha mostrado orgulloso del trabajo que realizaron durante su gira, la cual llegó a su fin el pasado 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El esperado mensaje de Poncho para los RBD

A través de su perfil de X (antes Twitter), el actor de la serie Ozark compartió una fotografía tomada durante el último concierto de RBD de la gira, en la que se puede ver a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez abrazados al centro del escenario y vistiendo los icónicos uniformes del Elite Way School. Junto a la emotiva imagen, Poncho escribió unas emotivas palabras para sus colegas, a través de las cuales se mostró emocionado por el éxito obtenido a lo largo de los últimos meses. “Qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas”, expresó el artista emocionado. “¡Enhorabuena por el cierre de la gira!”, finalizó, dejando así en claro el gran cariño que tiene por ellos y lo feliz que lo hace verlos triunfar con un proyecto del que fue parte y que tantas satisfacciones le dio en el pasado.

La reacción de Poncho Herrera ante el éxito de RBD

Hace unas semanas, durante un encuentro con la prensa, Poncho accedió a hablar con los medops de comunicación respecto al reciente tour de RBD, una oportunidad en la que mostró su alegría por lo que sus excompañeros de banda lograron. “Les está yendo increíble y es fantástico. Ya lo había dicho y es un éxito, seguirá siendo un éxito y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta…”, aseguró, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. El recién protagonista de la cinta ¡Que Viva México!, además agregó: “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre, siempre, les desearé todo el éxito del mundo…”, apuntó en otro momento de la plática, en la que trató de ser discreto ante las preguntas.

En medio de la cantidad de noticias generadas por las actuaciones de RBD, Poncho no pudo escapar de ser interrogado sobre una reciente polémica, luego de la aparición de Christian Chávez portando un traje de charro color rosa. “Desconozco… no te puedo hablar de algo que desconozco pero me queda claro, intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor y con ganas de poder conectar de una manera genuina y única con el público…”, explicó el intérprete frente a las cámaras, despejando así todas las incógnitas entre quienes han generado conversación en torno a la decisión de Poncho de no sumarse al Soy Rebelde Tour.

Lo que dijo sobre su ausencia en el tour

Meses atrás, Poncho se colocó en la mira al confirmar que no sería parte del reencuentro de RBD. Tal noticia llevó a la prensa a averiguar sus razones detrás de esta decisión, mismas a las que respondió de manera puntual, especialmente cuando surgieron algunos rumores que él mismo desmintió a través de sus redes sociales. “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, escribió. En otro momento, también dijo a los reporteros que lo abordaron durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México. “Voy a estar trabajando amigos”, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.