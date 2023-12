Con ilusión, Andrea Escalona celebra el primer cumpleaños de su hijo Emilio con un emotivo mensaje

Sin duda alguna, la vida de Andrea Escalona no volvió a ser la misma tras la llegada de Emilio, su primer hijo. Y es que tras la partida de su madre, la reconocida productora Magda Rodríguez, la presentadora recobró la sonrisa al saber que se convertiría en mamá al lado de su pareja, Marco Estrada, un acontecimiento que sin duda celebró por todo lo alto y que considera que fue un regalo de su madre para ella. Es por eso que al celebrar el primer año de su pequeño, la también actriz se ha mostrado sumamente agradecida por la oportunidad de poder vivir la experiencia de la maternidad al lado de Emilio y conmovida ante la forma en la que su vida ha cambiado desde su llegada.

El mensaje de Andrea para su hjo Emilio

Así lo compartió la presentadora del programa Hoy en su perfil de Instagram, donde con total emoción hizo eco de esta fecha tan especial para ella y para su pareja, una ocasión en la que aprovechó para desearle lo mejor a su pequeño y para dejar en claro su deseo de seguir construyendo grandes memorias a su lado y lo importante. “¡Feliz cumpleaños, mi amor! Cuando me enteré que estaba embarazada fue una emoción y un miedo, algo que siempre había deseado Dios me lo estaba regalando y era para mí, nuestro momento. Luego pensé que tuve a la mejor maestra, daría lo mejor de mi para ser la mejor mamá, así lo he hecho”, compartió Andrea en la primera parte de su mensaje. “Sin ser romántica, hay mucho romanticismo en ser mamá y aunque si es lo más maravilloso que me ha pasado, algo en ti nace y muere; sentimientos, emociones, miedos que jamás habías tenido, te enfrentas a lo desconocido todos los días pero a tu lado todo es más hermoso”, agregó la intérprete conmovida.

Finalmente cerró su mensaje deseando lo mejor a su pequeño Emilio, a quien le agradeció por haberla elegido como su madre y por todo lo que juntos han vivido a lo largo de este último año, mostrándose esperanzada y con mucha ilusión de poder seguir construyendo grandes momentos a su lado. “¡Feliz cumpleaños, mi amor! gracias por escogerme desde el cielo como tu mamá, gracias por este primer año juntos. Nos espera toda una vida, amándonos, equivocándonos, viviendo y estando ahí el uno para el otro. Te ama mamá”, finalizó.

La fiesta del pequeño

Cabe destacar, que para celebrar esta ocasión tan importante, Andrea y su pareja organizaron una divertida fiesta de cumpleaños en la que no pudo faltar el pastel, los globos, bocadillos, piñatas y muchos dulces y detalles con los que consintieron a todos los pequeños invitados, entre los que estuvieron Amelia y Patricio, hijos de Tania Rincón, compañera de Andy en el programa Hoy, quienes pasaron una tarde de lo más divertida al lado del cumpleañero.

La maternidad y el trabajo

En estos primeros meses en su papel de mamá, Andrea ha ido aprendiendo a compaginar el trabajo con su labor con Emilio: “Hay que aprender a estar el tiempo de calidad que uno está y también a aprender a soltar estas ideas, porque también uno se casa con la mamá perfecta, que no existe, pero sí la ideal, yo creo que soy la ideal para mi hijo y Magda fue la ideal para mí”, compartió la conductora en entrevista con varios medios de comunicación. Ahora que es mamá, Andy comprende más a la suya: “Yo me acuerdo que, le decía: ‘Mamá, ¿por qué me hablas tanto? Y ahora de verdad sé que uno quiere estar viendo lo que hacen todo el tiempo y mira que el mío tiene 4 meses y lo ando espiando en la camarita, a ver qué está pasando con él”, reconoció divertida.