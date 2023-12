Con espectaculares fotos de su viaje, Ludwika Paleta disfruta de unas vacaciones en París

Después de un gran año en el terreno profesional, Ludwika Paleta disfruta de unas merecidas vacaciones. Desde el pasado 29 de noviembre, día en el que celebró su cumpleaños número 45, la actriz hizo sus maletas para realizar su viaje de cumpleaños, una fecha que celebró en el continente africano, específicamente en Marruecos, el sitio que eligió para soplar las velitas de su pastel este año. Luego de esa aventura, la actriz volvió a hacer sus maletas, esta vez para viajar a París, ciudad desde la que ha estado compartiendo varias imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde la vimos posar con la Torre Eiffel como telón de fondo.

Sus vacaciones invernales

Después de unos días en París, la actriz tomó su cuenta de Instagram para publicar un álbum de fotos de sus vacaciones en la capital francesa donde ha estado disfrutando de la oferta gastronómica y cultural de la ciudad, según dejó ver en esta publicación donde la vemos disfrutando de un expreso y posando junto a una obra de arte, perteneciente a uno de los museos de París. La actriz no acompañó estas fotos de ningún texto y se limitó a colocar un emoji de corazón junto a estas instantáneas en la que aparece en solitario, mostrando los rincones más especiales de la ciudad.

París siempre es una buena idea

Como portada de este álbum, Ludwika usó una postal donde la vemos disfrutando de la vista de París hacia la Torre Eiffel, uno de los íconos más importantes de la ciudad. Cuando Ludwika Paleta no está trabajando en México o en alguna otra parte del mundo, procura estar disfrutando junto a su familia en diferentes latitudes. Este año, además de Marruecos, la actriz visitó Italia, España, África y Polonia, su país de origen, un sitio al que viaje, al menos dos veces al año para reunirse con su papá quien, desde hace unos años decidió volver a residir allá.

Cabe resaltar que París es una de las ciudades preferidas de Ludwika quien, en mayo pasado, dio a conocer su viaje a la capital francesa donde aprovechó para posar con el Río Sena de fondo y la arquitectura del Museo del Louvre: “París siempre es una buena idea”, escribió en aquella ocasión la actriz como descripción de un álbum con fotos de sus vacaciones. A diferencia de su viaje de mayo, esta ocasión, Ludwika preparó una maleta con ropa invernal con la que le ha hecho frente al frío parisino.

La reflexión en su cumpleaños 45

A finales de noviembre, Ludwika Paleta compartió con sus seguidores algunos detalles de su viaje de cumpleaños a Marruecos, una fecha que quiso celebrar en el extranjero junto a su familia. Además de los detalles de esta aventura en África, Ludwika compartió con sus seguidores un mensaje en el que reflexionó acerca de su edad: “Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor se me olvida. Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay”, publicó con motivo de sus 45 años.