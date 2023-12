Marc Anthony, el apoyo incondicional de Nadia Ferreira en su visita más especial a Paraguay

Desde que Nadia Ferreira y Marc Anthony se dieron el “sí, quiero”, la pareja ha demostrado que una de las claves del éxito de su relación es la unión y complicidad que existe entre ellos. En ese sentido, la modelo ha apoyado muy de cerca a su esposo en sus últimos compromisos laborales, desde la gala de la fundación Maestro Cares, hasta la develación de la estrella del puertorriqueño en el Paseo de la Fama de Hollywood. Después de que su esposa estuvo con él en los eventos más importantes de este año, hace unos días, el cantante viajó con ella a Paraguay para atestiguar el momento en el que Nadia Ferreira fue reconocida por el Presidente de aquel país, Santiago Peña, quien le entregó el título de nueva Embajadora de Turismo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió varias imágenes de este inolvidable día donde contó con la presencia de su esposo, quien no pudo ocultar su orgullo.

Para esta cita, Nadia Ferreira y Marc Anthony dieron lecciones de estilo, él con un elegante traje negro, camisa blanca, sin corbata, como toque personal agregó sus ya tradicionales gafas negras. Por su parte, Nadia deslumbró con su atuendo, una camisa rosada de Ilse Jara, con bordado a mano, una pieza artesanal, con detalles de transparencias que usó con un pantalón en tono mostaza, una combinación con la que consiguió un look perfecto para su encuentro con el Presidente, Santiago Peña y con su esposa, la Primera Dama, Leticia Ocampos, a quien vimos usar un impecable conjunto rojo de saco y pantalón.

A través de su cuenta de Instagram, Nadia Ferreira compartió detalles de este reconocimiento: “Hoy recibo este gran honor con compromiso y amor en compañía de nuestro Presidente de la Nación Santiago Peña, la Primera Dama, Leticia Ocampos y la Ministra Angie Duarte de Melillo. El compromiso de seguir llevando en alto el nombre de mi país y el amor que envuelve cada vez que me preguntan por mis orígenes. Muchas gracias por otorgarme este título honorífico. Embajadora Turística del Paraguay”, se lee en el feed de la modelo quien es una de las figuras de su país más importantes a nivel mundial, razón por la que recibió este nombramiento.

Aprovechando su visita a Paraguay, Nadia dio detalles de su nuevo proyecto altruista: “Nos enorgullece anunciar el inicio de la construcción del Centro del Bienestar de Niños con Cáncer en Paraguay de la Fundación Maestro Cares en colaboración con la Fundación Renaci”, se lee en su feed de Instagram donde compartió varias imágenes de este proyecto que realiza de la mano de la fundación de su famoso esposo. Fue en junio del año pasado cuando, durante una entrevista para la Hora ¡HOLA!, Nadia Ferreira confesó que Cupido la flechó con Marc Anthony gracias al espíritu altruista de ambos: “Nos conocimos a través de la Fundación Maestro Cares”, recordó.

En aquella charla, Nadia reconoció que ayudar a la gente es lo que más disfruta de su trabajo: “Es una de las cosas que más me gusta. Algo que me encanta es el empoderamiento de la mujer, todo lo que tenga que ver con una vida sustentable. Yo soy una persona que está al servicio de la gente, todo lo que yo pueda aportar, desde lo más chiquito, hasta lo más grande, lo voy a hacer”. A pesar de que, en aquel momento, no tenía hijos, Nadia tenía muy claro los valores que quería inculcarle a sus hijos: “Desde chiquitos podemos inculcar a nuestros hijos que pueden aportar de manera positiva y sí, Miss Universo también me ha abierto muchas puertas para poder aportar y trabajar con fundaciones y causas sociales a nivel, no solamente en mi país, sino también a nivel internacional”, añadió.

A finales de noviembre, en el marco del Miss Universo, certamen en el que formó parte del jurado, la modelo de 24 años concedió una sincera entrevista al programa En casa con Telemundo, en la que, por primera ocasión, habló de su vida familiar junto a Marc Anthony: “Han pasado muchos cambios en mi casa, cambios positivos, de las mejores cosas que me ha pasado es tener a la familia que siempre soñé, me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida; sin embargo profesionalmente me falta mucho por hacer. Estoy muy feliz, amo a mi esposo y amo a mi bebé”, confesó la modelo, quien se convirtió en mamá en junio pasado.