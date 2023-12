Danilo Carrera revela cómo quedó su relación con Televisa tras dejar la empresa

A principios de 2023, Danilo Carrera hizo un anuncio que tomó a sus seguidores por sorpresa, tras confirmar que se mudaría a la ciudad de Miami junto a su familia, especialmente para cuidar de su madre, quien había sido diagnosticada con cáncer. Ese cambio implicó para el actor el término de su relación laboral con Televisa, empresa en la que logró consolidar su trabajo como galán de telenovelas, una posición que le mereció el reconocimiento del público televidente. Durante sus primeros meses en Estados Unidos, el intérprete se mantuvo alejado de los foros de televisión, aunque fue en septiembre pasado cuando dio a conocer su regreso a las pantallas, esta vez como parte del elenco de Telemundo, en donde ya lleva a cabo varios proyectos. Ante esta circunstancia surgieron algunas preguntas, entre ellas la de cómo quedó su situación con Televisa, tras haber trabajado un largo periodo como protagonista de melodramas.

Lo que ha dicho Danilo Carrera de Televisa

En medio de la incertidumbre que generó su ingreso a las filas de Telemundo, Danilo se ha tomado un tiempo para conversar sobre este cambio, dejando claro que con Televisa todo quedó en orden tras anunciar que El Amor Invencible sería su último proyecto, enteramente agradecido por las oportunidades que le brindó la televisora cuando llegó a México en busca de conquistar su sueño como actor de telenovelas. “Televisa siempre va a ser un lugar al que puedo llamar hogar. Es una familia increíble. Me sorprendió la reacción de todos. Cualquiera pensaría que iban a estar molestos o algo, todo lo contrario, todos se alegraron por mí porque sabían la situación en la que yo estaba, que iba a salir de México. Hoy en día hablo con mis productores, con Nacho (Sada), Nicandro (Díaz), Juan Osorio, con la misma Rosy Ocampo, con Silvia Cano, que son con los que más trabajé, sigo teniendo relación con ellos, son muy amigos míos…”, dijo en una charla con People en Español.

Para Danilo ha sido tan satisfactorio el trato que ha recibido de las personas que forman parte de Televisa, que incluso ha revelado parte de los comentarios que ha recibido. “Otros ejecutivos con los que me llevo excelente me dijeron: ‘Danilo apenas termine tu contrato te regresas, ¿no?’, comentó entre risas. Le dije: ‘Espérate’, o sea, no he empezado ni a grabar y ya me quieren de regreso, entonces va a estar muy bien…”, explicó el galán ecuatoriano, quien está muy entusiasmado por esta nueva etapa en su vida, colmada de grandes oportunidades y nuevos retos. Por supuesto, permanecer cerca de su familia ha sido otra de sus mayores satisfacciones, pues ha podido permanecer cerca de su mamá, quien ha estado estable a pesar su diagnóstico médico.

Su llegada a Telemundo

Para Danilo, el ingreso a las filas de Telemundo ha representado un gran paso en su carrera. Debido a la emoción que lo invade ante este nuevo reto, tiene muy clara su proyección hacia el futuro como parte del talento de esta importante cadena televisiva, así lo dijo al ser cuestionado sobre cómo se veía en 5 o 10 años. “Me veo sin duda trabajando en Telemundo, produciendo con Telemundo. Me veo pudiendo hacer series con Telemundo y en mi tiempo libre producir películas o actuar en películas en el mercado americano. Y en 10 años me veo… 10 años es mucho tiempo, hay que ver si en 10 años sigo actuando…”, contó durante esa charla, en la que no dio más detalles de lo que viene para él en próximas fechas.

De sus años como parte de Telemundo, Danilo recuerda cómo dio en esta empresa sus primeros pasos sobre los escenarios, por lo que volver a esta casa televisora también tiene gran significado sentimental para él. “En Telemundo, empecé mi carrera siendo un niño, y 12 años después regreso siendo un hombre. Lo que no ha cambiado son mis ganas de triunfar en todo lo que me propongo. Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos”, dijo el ecuatoriano en otro momento, orgulloso de los logros sumados en el terreno profesional hasta este momento.

