Eduardo Santamarina responde a las declaraciones de Itatí Cantoral

Desde su separación dos décadas atrás, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina han establecido un fuerte lazo de cordialidad, pues lo más importante para ambos es brindar y mantener sólido el entorno de armonía y estabilidad para los hijos que tienen en común, los gemelos Eduardo y Roberto, de 23 años. De hecho, en días pasados la multifacética actriz habló de la cercanía que mantiene con su exesposo, refiriéndose a él como a su mejor amigo, pues además, asegura, la conoce desde que era muy joven. En ese sentido, Santamarina fue entrevistado recientemente, apoyando las palabras de la guapa intérprete, dejando claro que todo entre los dos se mantiene pleno por el bienestar de su familia, enteramente orgullosos de esta circunstancia que ha sido aplaudida incluso por sus seguidores y amigos cercanos del medio.

¿Qué ha dicho Eduardo Santamarina de Itatí?

Con la amabilidad que lo distingue, el galán de telenovelas conversó para las cámaras del programa televisivo Despierta América, en el que la reportera le preguntó directamente qué opinaba sobre las recientes declaraciones de Itatí, quien se refirió a él como a su mejor amigo. “La relación siempre, digo, una relación muy civilizada. Siempre como padres divorciados, que no se dio, siempre tener a nuestros hijos, nuestros hijos van a ser siempre…”, dijo ante la cámara, poniendo en alto este importante acuerdo que ambos han respetado y cuidado. Así, el actor ha confirmado lo dicho por su famosa exesposa, feliz por la estabilidad en el entorno familiar, algo muy importante para los dos, sobre todo ahora que sus hijos ya son jóvenes adultos y con planes de vida establecidos.

En su breve charla, Eduardo hizo énfasis en lo importante que fue para él e Itatí procurar la armonía en pro del bienestar de sus hijos, que han visto en sus padres el ejemplo de respeto, según comentó el intérprete en su plática con el matutino de Univision. “De por sí un hijo divorciado siempre al principio la pasa mal, y yo creo que el que vea a sus padres decir: ‘Van creciendo, ya son adultos, no funcionaron mi papá y mi mamá pero se llevan muy bien y siempre una relación de respeto’, entonces yo creo que siempre es un gran aprendizaje para ellos…”, dijo Santamarina, orgulloso de que todo en este instante vaya por buen rumbo para él y los suyos, también feliz por la familia que ha formado desde hace varios años junto a Mayrín Villanueva, con quien se casó en 2009.

Buenos acuerdos entre él e Itatí

Como suele suceder, varias parejas de famosos al tomar la decisión de separarse han tenido que recurrir a los juzgados. Este no fue el caso de Eduardo Santamarina y de Itatí Cantoral, pues ambos optaron por llevar todo de manera pacífica desde el inicio, lo que les permitió establecer acuerdos positivos, guiados por la madurez y el entendimiento. Sin embargo, el actor ha expresado su sentir por sus compañeros del medio que no han corrido con esa suerte. “Eso se me hace muy triste, yo sé que cada quien lo suyo… Gracias a Dios yo no tuve que pasar por algo así, se arregló en persona, porque además se me hace desgastante económicamente, emocionalmente, por todos lados que lo vea uno es muy desgastante. Mucha suerte a todos los compañeros que están en ese proceso…”, expresó durante la charla, en la que se dejó ver muy tranquilo y abierto al hablar de este episodio de su vida, que comúnmente no suele abordar en los medios de comunicación, salvo algunas excepciones.

Lo que dijo Itatí de Eduardo Santamarina

En días pasados, Itatí abrió su corazón en una sincera entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, en el que habló del aprecio que tiene por Eduardo Santamarina, padre de sus hijos, y de quien se separó 20 años atrás. “Obviamente los divorcios son difíciles, pero ahora es uno de mis mejores amigos, me conoce desde los 16 años de edad. Es mi mejor amigo Eduardo Santamarina”, dijo la actriz, quien se siente muy feliz de poder tener buenos lazos de convivencia con sus exparejas, como también ocurre con Carlos Ruíz, papá de su hija María Itatí.

