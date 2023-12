Muy enamorados, Humberto Zurita y Stephanie Salas viajan para pasar juntos la Navidad

Desde los inicios de su noviazgo, Stephanie Salas y Humberto Zurita escriben su historia de enamorados inspirados también por cada una de sus aventuras viajeras. Cualquier fecha especial en el calendario ha sido pretexto para tomar el primer vuelo y aterrizar en fascinantes destinos, y la Navidad no podía quedar fuera de un plan similar. Con total felicidad, los novios tomaron rumbo a sus vacaciones decembrinas, según ha sido confirmado tras ser captados de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que Zurita se dispuso a conversar con la prensa y dar detalles de los días en que compartirá junto a su amada Stephanie, quien prefirió no dar entrevistas. Así, la famosa pareja prepara todo para cerrar el 2023, tras unos meses de grandes experiencias junto a los suyos, como ocurrió en octubre pasado, cuando viajaron a Italia para ser parte de la espectacular boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿En dónde pasarán la Navidad Stephanie y Humberto?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Zurita conversó con los reporteros que lo abordaron, quienes al captarlo no pudieron evitar preguntarle a dónde se iba a de viaje y cómo pasaría las fiestas decembrinas, instante en el que Stephanie fue vista a lo lejos jugando al despiste. Sin embargo, el galán de cine, teatro y televisión no dudó en responder. “Feliz todo, feliz Año Nuevo. Nos vamos de vacaciones pero no les vamos a decir a dónde…”, dijo, declaraciones retomadas por las cámaras del programa televisivo Ventaneando. Fue en ese instante en el que dio pistas del destino al que se dirigían, aunque sin revelar más información. “Vamos a lo más frío del mundo. Felicidades, feliz Año Nuevo…”, expresó.

Todo indica que la celebración será muy especial, pues a este viaje también se unió Emiliano Zurita, hijo de Humberto, quien prefirió no hablar para la prensa en esta ocasión. “Ahí va mi hijo, uno, pero me agarraron a mí…”, dijo el actor de manera simpática, sin ahondar en más por el momento. Al ser cuestionado sobre la compañía de sus seres queridos en estos festejos decembrinos, reiteró con quiénes compartirá este privilegio. “Con mis hijos, con Stephanie, con toda la familia…”, dijo antes de despedirse. Aunque Stephanie hizo todo por despistar a los reporteros, logró no ser entrevistada, pues ingresó lo antes posible a las filas que dirigen a la sala de abordaje. De hecho, las cámaras de Ventaneando captaron a la actriz y DJ tomar del brazo a su novio para continuar con su marcha, evitando responder a las preguntas que de lejos le hacían los reporteros.

VER GALERÍA

¿Habrá boda con Stephanie?

El romance de Humberto Zurita y Stephanie Salas ha cobrado gran interés mediático en el transcurso de los meses, tanto así que la prensa ha querido averiguar más sobre los planes de la pareja, no solo si en algún momento han pensado vivir juntos, sino también si entre sus proyectos futuros será el de celebrar una boda. Al respeto, Zurita ha respondido de manera directa: “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor. Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda…”, expresó con su característico sentido del humor en una entrevista concedida a TVyNovelas. De esta manera, dejan claros los acuerdos en su relación, dispuestos a vivir el aquí y el ahora lejos de cualquier presión o compromiso como lo es el matrimonio.

En esa charla, Humberto también se deshizo en halagos hacia Stephanie, recordando el vínculo que mantienen desde hace varios años, cuando tan solo eran amigos. “Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella. Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode…”, agregó en esa reveladora conversación, en la que fijó su postura con respecto a la idea de volverse a casar.

VER GALERÍA