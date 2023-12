Los primeros vistazos del viaje de Galilea Montijo y su novio a Japón

Tal como se lo compartió a la prensa hace unos días, Galilea Montijo inició sus vacaciones invernales, un viaje que tenía planeado desde hace un tiempo junto a su novio, el modelo español, Isaac Moreno, con quien se encuentra disfrutando de Japón. Desde hace unas horas, la conductora de Hoy dio a conocer que había comenzado esta romántica aventura compartiendo en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a punto a abordar el avión que la llevó a Tokio, su primera parada en esta escapada organizada para celebrar las fiestas decembrinas en aquel país asiático: “Cuando inicien mis vacaciones no diré nada, pero habrá señales”, escribió la tapatía sobre un videoclip donde se le veía realizando un baile en la puerta del avión. Según les contó Galilea a los medios de comunicación, decidió organizar este viaje, porque su hijo Mateo tiene planes de disfrutar estas fiestas con su papá, Fernando Reina.

Su romántica aventura en Asia

Tanto Galilea Montijo como Isaac Moreno han estado usando sus cuentas de Instagram para compartir los primeros vistazos de este viaje, el primero que realizan a otro continente juntos. Mientras que el español publicó en sus historias detalles de su arribo a Tokio, Galilea compartió algunos detalles de la ciudad que la han dejado con la boca abierta. Una de las cosas que más la maravilló fue una tienda en la que tuvo la oportunidad de encontrar ropa, bolsos y zapatos vintage de una de sus firmas francesas preferidas: “Esta tienda es una locura”, escribió mientras posaba para la lente de su atractivo novio quien, se ha convertido en su fotógrafo oficial. Más tarde, la conductora de Hoy compartió una foto desde el transporte público de Tokio: “Nadia habla en el metro. Me estoy enamorando de Japón.

Enamorados de Tokio

Tras cumplir con su cita obligada en el Teletón, Galilea Montijo, hizo sus maletas y emprendió este viaje que la tenía muy emocionada: “Este año me voy a ir muy, muy lejos, me voy a Asia, estoy muy contenta porque sí me voy a agarrar unos días de más de los que me corresponden, pero me los merezco, estoy muy contenta. Mi niño se va con su papá este año, con sus hermanos”, le confesó la presentadora a la prensa a finales de noviembre. Desde México, sus compañeros de Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, le mostraron su afecto reaccionando a estas publicaciones: “Hermana date vuelo haz lo que quieras, ahí nadie te va a pelar, así que vive a fondo. Te quiero”, le escribió en los comentarios de su publicación en Tokio, El Negro Araiza.

La presentación oficial de su novio

Hace unas semanas, con la misma sinceridad con la que se maneja en Netas Divinas, Galilea le confesó a sus compañeras de trabajo, en qué momento decidió presentar de manera oficial a Isaac Moreno en Instagram, donde ya ha compartido varias imágenes juntos: “Lo hice oficial en el momento en el que se los platiqué a mis tres niños, porque primero lo platiqué con ellos. El grandote me dijo: ‘¡Qué bien Gali! Claudio me dijo: ‘Está bien Gali, mientras tú seas feliz’. Mateo todavía como que lo sigue digiriendo, es más complicado, pero ya lo está entendiendo”, dijo sobre la reacción de su hijo de 11 años de edad.

A mediados de noviembre, Galilea Montijo visitó su natal Guadalajara de la mano de Isaac, quien la acompañó a un evento al que asistió en aquella ciudad, donde aprovechó su encuentro con la prensa para revelar lo feliz que está con su nueva relación: “Estoy muy contenta, muy tranquila, estoy con una persona, no sé por qué empezaron a decir que era un chavito, tiene 42 años, es ingeniero, es modelo porque quiere se está divirtiendo, tiene un niño precioso de 8 años, por ese lado nos entendemos muy bien, porque él es papá, yo soy mamá, sabe perfectamente lo que es tener un matrimonio anterior”, le confesó a varios medios de comunicación.