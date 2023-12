Las palabras de agradecimiento de Maite Perroni a sus fans de cara al último concierto de RBD

Sin duda, las próximas horas tendrán un sabor agridulce para Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez ante el inminente final del Soy Rebelde Tour, el cual supuso el regreso a los escenarios de la banda a casi 15 años de su separación. El reencuentro ha revivido la nostalgia entre los integrantes de la banda, que en cada una de las presentaciones ha dado muestra de su inquebrantable unión y el profundo cariño que se tienen. Además de lo significativo que ha sido en el terreno emocional, la gira se ha distinguido como una de las más redituables a nivel internacional, coronándose con la posición 21, por encima de Bad Bunny, Daddy Yankee, Bruno Mars e Imagine Dragons, un logro que no sería posible sin el apoyo incondicional de los fans, algo que tienen muy claro cada uno de los cantantes, tal como ha señalado Maite Perroni, quien ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento al público por haber sido parte de este importante capítulo en la historia de RBD.

A punto de que la banda realice su último show, la protagonista de Tríada expresó lo gratificante que ha sido poder ser parte de este ciclo que concluirá este jueves con un magno concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México: “Ha sido hermoso. Hemos vivido una experiencia inolvidable, hermosa, llena de energía y estamos súper agradecidos con el universo, con la vida, con esta etapa que hemos podido vivir”, dijo en entrevista . Emocionada por haber cumplido un sueño más a lado de sus compañeros, Maite habló de lo que RBD ha cosechado: “Hemos vivido momentos hermosos. Tuvimos la oportunidad de estar en el Foro Sol, rompimos récord, tuvimos 6, y el récord más grande lo tenía Coldplay con 5, y ahora lo tiene RBD, en nuestra tierra, en nuestro México, en nuestro país, eso es lo que nos enorgullece muchísimo”.

La actriz, quien presenta un leve resfriado, se refirió a los episodios de salud de los que han salido avante ella, Dulce María y Anahí: “La realidad es que también es el tiempo del año en donde empiezan las gripas y los contagios, pero bueno no hay nada más importante que esto y afortunadamente estamos muy bien”, comentó haciendo hincapié en lo enfocada que está la agrupación en su presentación final: “Muy contentos de poder llegar a este último concierto y despedirnos en el Azteca es la verdad una cuenta pendiente que teníamos para nosotros podernos despedir de este tour en nuestro México, es lo más importante porque hace mucho tiempo atrás no lo pudimos hacer así, así que muy emocionados de que así sea”.

Su mensaje de agradecimiento al público

Luego de que un reportero se refiriera al hecho de que RBD ya forma parte del selecto grupo de estrellas que han llenado el Estadio Azteca, Maite recalcó que este éxito no sería posible de no ser por su legión de fans: “La vida, el tiempo y la historia que hemos ido contando nos ha permitido darnos que cuenta que efectivamente sí, RBD pasa a la historia y que ha logrado cosas que son inimaginables y que se vuelven para nosotros tangibles, pero gracias a la gente”.

Conmovida, Maite reiteró su agradecimiento al público por el cobijo que han recibido desde que se formó la banda: “Sin la gente y sin todo su apoyo, toda esa fuerza y ese amor no sería posible todo lo que está sucediendo, y no solamente en el Estadio Azteca, ha sido una gira muy exitosa en donde se han roto récords y en donde nos hemos sorprendido muchísimo con todo lo que ha pasado, por eso, lo decimos siempre: esto es por el público, sin ellos no sería nada”.

