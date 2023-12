Tras el robo en su casa, Consuelo Duval comparte que ha tomado terapia

En días pasados, Consuelo Duval atravesó por que el asegura fue uno de los momentos más difíciles de su vida, tras ser víctima de un robo en su casa, supuestamente, llevado a cabo por una de sus ex trabajadoras del hogar. Ante lo ocurrido, las autoridades pusieron marcha las investigaciones, deteniendo a quien se dice es la responsable de este ilícito, según los reportes dados a conocer anteriormente. Luego de lo sucedido, la actriz ha hecho todo por recuperar la calma, dispuesta a seguir adelante enfocada en su familia y en el trabajo. Sin embargo, ha tenido que buscar ayuda profesional, tomando terapias con la finalidad de pasar la página de este episodio difícil de asimilar, así lo reveló la intérprete al hacer un balance de cómo se encuentra en este instante tras lo sucedido.

Consuelo habla de sus terapias

Con la apertura que la caracteriza, Consuelo concedió una entrevista a los medios de comunicación, revelando cómo transita todo para ella luego de ser víctima de robo mientras permanecía fuera de su hogar. “La verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro y me llevó a otro lugar. Estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa esté tranquilo otra vez…”, contó a la prensa, declaraciones retomadas por medios como el diario mexicano Reforma. En ese espacio, también confirmó que las autoridades están trabajando para poder esclarecer todo. “Estoy intentando salir adelante y dejar esta página atrás, la ley está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío…”, dijo.

Sobre las medidas que ha tomado recientemente para recuperar la tranquilidad, Consuelo no solo se ha refugiado en su trabajo, también se ha apoyado de los profesionales de la salud mental para poder alcanzar la estabilidad que busca. Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así…”, explicó. Tras lo sucedido, Consuelo ha reflexionado, y aunque admite el hecho de la inseguridad que se vive, no tiene planes de mudarse de México, como ha ocurrido con otras celebridades, que han preferido radicar en otros países debido a la situación en México en ese sentido.

Agradecida de estar bien

Lejos del incidente que detonó preocupación en ella, la actriz se encuentra muy agradecida por estar bien. Así mismo, reconoce lo doloroso que fue para ella enterarse de lo ocurrido de manera repentina, pues aunque sus bienes materiales fueron hurtados, se trata de dinero y objetos que obtuvo con el esfuerzo de su trabajo, según afirma. “Hoy por hoy mi realidad es que no me pasó nada. No le pasó nada a mis perros, fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que recupera trabajando, como he sabido hacerlo. Duele porque tampoco se le debe decir: ‘Es dinero nomás’. No, es un dinero que significa, que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa, que sí duele…”, explicó la intérprete, quien ha tratado de ser reservada al respecto, compartiendo detalles de lo sucedido a través de sus redes sociales. Así mismo, reiteró que a pesar de lo ocurrido, mantendrá la actitud positiva, sobre todo si requiere volver a solicitar los servicios de alguna empleada del hogar. “No voy a dejar de confiar, no voy a volver a ser la mujer que yo era y que creía en los seres humanos y sobre todo en las mujeres que se dedican a ayudarnos en el hogar, son las que más respeto y amor y cariño merecen…”, explicó.

El trabajo de las autoridades

En días pasados, Consuelo confirmó que las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer el caso. Así mismo, aseguró que todo se ha dado en cumplimiento del protocolo. “En ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido. Yo tengo un abogado que la Fiscalía me asignó. Del otro lado tienen un abogado pagado, entonces no estoy utilizando para nada mi nombre y estoy haciendo lo que la ley me diga…”, explicó la actriz y comediante, segura de que todo retomará el buen cauce tan pronto pase la tempestad. Mientras tanto, ha recibido el apoyo de sus seguidores y amigos cercanos del medio, quienes han estado muy pendientes de todo.

